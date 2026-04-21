De la negativa al viaje: el reclamo que destrabó a último momento el regreso a Esquel







Una madre y su hija estuvieron a punto de quedar varadas en Bariloche cuando intentaban completar el regreso a Esquel, en Chubut. Era viernes por la tarde, el margen de maniobra era mínimo y solo quedaba un servicio a las 17. Hasta pocas horas antes no habían logrado que la empresa les vendiera los pasajes. El argumento: la autorización de viaje de la menor de edad no era válida. Una madre y su hija estuvieron a punto de quedar varadas en Bariloche cuando intentaban completar el regreso a Esquel, en Chubut. Era viernes por la tarde, el margen de maniobra era mínimo y solo quedaba un servicio a las 17. Hasta pocas horas antes no habían logrado que la empresa les vendiera los pasajes. El argumento: la autorización de viaje de la menor de edad no era válida.





Sin ese boleto, la alternativa era quedarse todo el fin de semana en la ciudad rionegrina, con gastos imprevistos, reprogramaciones y una incertidumbre abierta. Un aspecto previo volvía la situación difícil de entender y contradictoria. El viaje había comenzado días antes hacia Buenos Aires y se había realizado sin ningún inconveniente. En todos los tramos utilizaron la misma empresa, Vía Bariloche.





El permiso fue aceptado en cada instancia: en la salida desde Esquel, en el paso por distintas terminales e incluso en el tránsito previo por Bariloche. Nada había cambiado en la documentación. Sin embargo, al momento de regresar, ese documento no tuvo validez para la empresa en terminal de Bariloche. La negativa no vino acompañada de una explicación clara. Tampoco de una alternativa concreta. Solo una decisión que interrumpía el último tramo de un recorrido ya hecho.





Ante esa situación, la mujer inició el reclamo correspondiente. El caso llegó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el organismo encargado de controlar a las empresas de transporte de larga distancia. Desde allí, la intervención se derivó al Poder Judicial de Río Negro. En Bariloche, la mujer fue asistida en la Oficina de Atención a las Personas, un área que recibe este tipo de planteos cuando el conflicto ya no encuentra respuesta en los canales habituales.





Llegó cerca de las 15.30. La atención estaba por concluir y el horario del regreso a 90 minutos. No había margen para circuitos administrativos extensos. Desde el área se revisó la documentación y se constató que la autorización notarial cumplía con los requisitos legales. Con ese respaldo, se elaboró una comunicación formal dirigida a la empresa y a los organismos intervinientes. En esa nota se solicitó que explicaran las razones de la negativa y se dejó asentada la validez del permiso presentado.





Finalmente la empresa cedió y le vendió los pasajes. La titular del área del Poder Judicial se mantuvo en contacto con la mujer ese mismo día para confirmar que hayan podido viajar y volvió a comunicarse el lunes siguiente.





La Oficina de Atención a las Personas es un área que recibe reclamos, orienta y canaliza casos cuando no encuentran respuesta en otros ámbitos. Su función apunta a facilitar el acceso a justicia, brindar información clara y acercar soluciones en situaciones concretas, muchas veces con tiempos acotados y sin margen para dilaciones. También actúa como nexo con otros organismos cuando es necesario dar curso a un planteo o exigir una respuesta. En este caso, la gestión permitió que el regreso a Esquel se concretara ese mismo día.