Detectan roedor en la ESRN 30 y aseguran que no hay riesgo para la salud



Detección de un roedor en la Escuela Secundaria ESRN 30 y detallaron las medidas adoptadas de manera inmediata para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, al tiempo que aseguraron que las actividades escolares pueden continuar con normalidad. Detección de un roedor en la Escuela Secundaria ESRN 30 y detallaron las medidas adoptadas de manera inmediata para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, al tiempo que aseguraron que las actividades escolares pueden continuar con normalidad.





Según se indicó, el día 27 el equipo directivo del establecimiento dio aviso sobre la presencia de roedores, lo que motivó la rápida intervención de un servicio de control de plagas. Ese mismo día se colocaron cebos y trampas en puntos estratégicos del edificio, los cuales, aclararon, son inocuos para los seres humanos.





Posteriormente, en la jornada de ayer, la empresa de control emitió un informe en el que se constató la presencia de cuatro heces, lo que permitió presumir que se trataba de un ratón de tejado. En función de este diagnóstico, se recomendó la poda de un árbol cercano, tarea que fue realizada en el día de la fecha como parte de las acciones preventivas.

En paralelo, se solicitó la intervención del área de Salud en el establecimiento educativo. Tras la evaluación correspondiente, desde el organismo indicaron que no existe impedimento para la continuidad de las actividades escolares, descartando riesgos sanitarios para estudiantes y personal.





En tanto, durante la jornada de hoy se logró capturar al roedor, lo que representa un avance en el control de la situación.





Finalmente, desde las autoridades se remarcó que el protocolo vigente establece que, ante cualquier indicio que pueda afectar la salud de las personas, el área de control de plagas da aviso de manera inmediata y se activa la intervención de Salud Ambiental, garantizando un seguimiento permanente de este tipo de situaciones.



