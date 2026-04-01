Dura crítica de intendentes a Nación: «Nos asfixia»



El Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) se reunió en Paraná, Entre Ríos, donde esgrimieron fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei y le reclamaron una distribución equitativa de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Desde Río Negro fueron Rodrigo Buteler (Cipolletti) y Marcos Castro (Viedma), ambos de Juntos Somos Río Negro. El Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) se reunió en Paraná, Entre Ríos, donde esgrimieron fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei y le reclamaron una distribución equitativa de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Desde Río Negro fueron Rodrigo Buteler (Cipolletti) y Marcos Castro (Viedma), ambos de Juntos Somos Río Negro.





El COFEIN fue creado en San Miguel de Tucumán en mayo de 2025, y actualmente está integrado por 22 ciudades de 16 provincias.





A través de un documento conjunto, los intendentes e intendentas advirtieron sobre la situación crítica que atraviesan sus administraciones. «Los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona» aseguraron y subrayaron que «atravesamos una asfixia financiera crítica».





“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder a cada vez más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación”, expresaron.





También cuestionaron el discurso oficial que, según señalaron, “pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes”, y remarcaron la centralidad de los gobiernos provinciales y municipales: “Somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”.





Las autoridades locales señalaron además la falta de distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles hacia el interior del país. Según indicaron, durante 2025 el Gobierno nacional retuvo 120.000 millones de pesos que correspondían a las provincias y municipios.





El documento también expone la desigual incidencia tributaria entre los distintos niveles del Estado: “La participación impositiva de los municipios es apenas del 3%, frente al 75% que concentra la Nación. Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el Gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios”.





En esa línea, los intendentes precisaron que solo en concepto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), durante 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, en incumplimiento de leyes y acuerdos vigentes.





Frente a este escenario, jefes comunales de distintos partidos políticos reclamaron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina, sobre la base de un federalismo fiscal que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado”.





“La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”, sintetizaron.





Sostener lo público





Durante el encuentro también se debatió sobre la reformulación de los Adelantos del Tesoro Nacional, cuya distribución los intendentes calificaron como “discrecional”.





“Gobernar no es abandonar a la gente. No vamos a dejar de sostener la salud, la educación pública ni la asistencia social, aun cuando la crisis se profundiza”, señala el comunicado.





El documento menciona además dos indicadores que consideran críticos en los últimos dos años: el cierre de 22.608 empresas y el incremento de 300.000 personas en situación de desempleo.





Finalmente, los intendentes remarcaron que la caída de ingresos y el aumento de la demanda de servicios públicos recae principalmente sobre provincias y municipios, tras el retiro del Estado nacional de funciones básicas como salud, transporte y educación, lo que afecta especialmente a jubilados, personas con discapacidad y pacientes oncológicos.





“Los municipios seguimos estando donde hay que estar, al lado de nuestros vecinos. Pero el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios mientras la Nación se retira de sus obligaciones. Así, la Argentina no funciona”, concluye el comunicado conjunto.