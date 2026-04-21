Detenido con pedido de captura tras intentar abrir un auto en la madrugada





Durante la madrugada de este martes 21 de abril, personal policial logró la detención de un hombre que tenía pedido de captura vigente, tras un procedimiento realizado en la zona de barrio Terminal.

Según se informó, cerca de la 01:07, efectivos que realizaban tareas de prevención “visualizan a una persona encapuchada… intentando abrir un vehículo marca Palio, color blanco”. Al advertir la presencia policial, el sospechoso “inicia su evasión… ingresando a un predio” y luego a una vivienda precaria, donde finalmente se logra su aprehensión”.









Al momento de ser identificado, el individuo “informa datos erróneos”, aunque fue reconocido por el personal policial. Sobre él pesaba “un pedido de captura vigente por evasión en fecha 29/09/25”.

El detenido tiene 44 años, domicilio en barrio Esperanza, y cuenta con “diversos antecedentes por delitos contra la propiedad en esta ciudad”.