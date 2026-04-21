Incidente vial en pleno centro: un ciclista resultó herido





Un ciclista sufrió una fuerte caída este martes sobre calle San Martín, a la altura de un conocido supermercado de la zona, tras un confuso episodio con un camioncito que circulaba por el lugar.

Según el relato de un testigo ocasional, el vehículo habría realizado una maniobra brusca que terminó tocando la rueda de la bicicleta, lo que provocó que el joven perdiera el control y cayera violentamente sobre el asfalto.

“El chico salió despedido y se golpeó muy fuerte, estaba sangrando mucho por la boca”, describió. Además, aseguró que el rodado involucrado no se detuvo tras lo ocurrido.

Personas que se encontraban en el lugar asistieron al herido mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Otros testigos también habrían presenciado la secuencia completa.





Gentileza L.A.Z