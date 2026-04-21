Corte total en Ruta 71 por rotura de una cañería de gas cerca de Cholila





Un corte total de tránsito se mantiene este martes al mediodía sobre la Ruta Provincial Nº 71, en un tramo que conecta sectores clave de la Comarca Andina. La interrupción se registra entre Cholila y Villa Lago Rivadavia, a la altura del cerro Pinturas Rupestres, donde se detectó la rotura de una cañería de gas. Un corte total de tránsito se mantiene este martes al mediodía sobre la Ruta Provincial Nº 71, en un tramo que conecta sectores clave de la Comarca Andina. La interrupción se registra entre Cholila y Villa Lago Rivadavia, a la altura del cerro Pinturas Rupestres, donde se detectó la rotura de una cañería de gas.





La medida fue dispuesta de forma preventiva y afecta por completo la circulación en la zona, tanto para quienes se dirigen hacia Villa Lago Rivadavia como para quienes intentan salir desde ese sector. Se trata de un corredor muy transitado, especialmente por su conexión con áreas turísticas de la región.





Según se informó oficialmente, el corte responde a la necesidad de garantizar la seguridad mientras equipos técnicos trabajan en el lugar para controlar la situación y reparar la infraestructura dañada. En este contexto, se solicita a vecinos, turistas y transportistas evitar la zona hasta nuevo aviso y respetar las indicaciones del personal que interviene en el operativo.





Por el momento no se precisó cuánto tiempo demandarán las tareas, por lo que la circulación continuará interrumpida hasta que se aseguren las condiciones necesarias para habilitar nuevamente el tránsito.