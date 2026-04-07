Día Internacional de la Salud: vocación, territorio y desafíos en la salud pública de El Bolsón





En el marco del Día Internacional de la Salud, dos profesionales con amplia trayectoria en la región andina, Inés Basalo y Pedro Watter, compartieron sus experiencias, reflexiones y una mirada crítica sobre el presente del sistema sanitario. Desde el primer nivel de atención, ambos médicos pusieron en valor el trabajo territorial, la prevención y el compromiso cotidiano con la comunidad.

Vocación y experiencias que marcan

Pedro Watter recordó sus inicios en la medicina con una fuerte impronta en la ruralidad rionegrina. “Realmente una trayectoria y una experiencia en lo personal muy linda, muy gratificante. Yo llegué a la provincia recién recibido, hice la residencia en Roca y después trabajé en Sierra Colorada, donde me interné y conocí lo que es la Línea Sur”, relató.

El médico destacó el impacto humano de esas primeras experiencias: “Son vivencias que uno las vive con mucha intensidad, porque encuentra y conoce cosas que nunca se hubiera imaginado. La relación con las personas llega muy adentro y esos recuerdos quedan siempre”.

En ese sentido, también remarcó la diferencia entre la formación académica y la práctica real: “La teoría y la práctica tienen un abismo bastante grande. La práctica hace que la teoría tenga sentido y eso es lo importante en nosotros”.

Medicina en territorio: entre caballos y realidades diversas

El trabajo en zonas rurales implicó desafíos que fueron más allá de lo estrictamente médico. Watter recordó, entre risas, sus primeras experiencias trasladándose a caballo: “No sabía prácticamente nada y realmente duele cuando uno anda horas y horas. También me compré un caballo y me di cuenta que criarlo tiene su esfuerzo todos los días”.

Más allá de lo anecdótico, subrayó la importancia de comprender los contextos sociales: “Es fundamental entender cómo las personas eligen vivir o las condiciones en las que viven. Nosotros como sistema de salud intentamos ser respetuosos de esa cultura, pero también mostrar otras posibilidades”.

Una mirada crítica sobre el presente

Consultados sobre la situación actual de la salud pública, los profesionales no esquivaron el análisis. Watter fue contundente: “La verdad que es un momento triste también pensando en la OMS. La Argentina salió de la OMS por decisión del presidente”.

Aun así, reconoció avances a nivel provincial: “Hay políticas claras con respecto a la salud acá en la provincia. Se está pudiendo aplicar y desde el primer nivel de atención siempre estamos presentes en el territorio”.

En ese marco, enfatizó el rol preventivo: “Nuestra principal función es no llegar a la enfermedad, sino estar siempre en la prevención y en la promoción de la salud”.

Entre la salud como derecho y la lógica de mercado

Uno de los puntos más sensibles del análisis fue el cambio de paradigma en torno a la salud. “Hoy en día se está mercantilizando un montón y nosotros desde la salud pública tratamos de evitar eso”, advirtió Watter.

Y agregó: “La población se está parando mucho en la persona individual y no estamos viendo a la comunidad. Nosotros seguimos pensando en la comunidad y en el territorio”.

La elección de la medicina general

Por su parte, Inés Basalo compartió su recorrido personal y su decisión de dedicarse a la medicina general desde el inicio: “Yo vengo de La Plata, hice la facultad allá y decidí hacer medicina general porque quería trabajar con la población, no solo la enfermedad”.

La profesional aseguró sentirse conforme con el camino elegido: “Estoy contenta con lo que decidí y con las decisiones que vengo tomando”.

Salud, comunidad y condiciones de vida

En la misma línea, Watter profundizó sobre la mirada integral de la salud: “Siempre discutimos esta cuestión: una cosa es el estilo de vida y otra es la calidad de vida. La calidad de vida tiene que ver con el trabajo, la vivienda, el ingreso. Eso también es parte del Estado”.

Y añadió: “No solo nos enfocamos en la enfermedad, sino en el concepto de salud desde un abordaje más amplio”.

Un sistema sostenido por sus trabajadores

Finalmente, ambos destacaron el compromiso del equipo de salud en El Bolsón y la importancia de la formación continua. “Hay un equipo muy lindo en el primer nivel de atención y se trabaja mucho en conciencia y territorialidad”, señaló Watter.

Además, valoró los espacios de encuentro y capacitación: “Estamos yendo a jornadas de atención primaria, compartimos experiencias con otras localidades y tratamos de renovar energías”.

A pesar de las dificultades, dejó un mensaje claro sobre el rol de quienes integran el sistema: “Los trabajadores nos sentimos parte. Si entendemos que la salud es una política pública, eso nos gratifica. Si no, se vuelve muy complicado”.

En un contexto complejo, las voces de estos profesionales reflejan una constante: la salud pública sigue sostenida, en gran parte, por la vocación, el compromiso y la cercanía con la comunidad.