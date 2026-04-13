El Concejo Deliberante de El Bolsón tratará 10 temas en la sesión del 15 de abril





El Concejo Deliberante de El Bolsón llevará adelante una nueva sesión ordinaria este miércoles 15 de abril desde las 10 horas, en la sala “Antolín Díaz González”, con un temario que incluye 10 puntos y varios ejes de impacto institucional, social y económico.

Si bien la agenda combina cuestiones administrativas con designaciones internas, hay algunos proyectos que se destacan por su impacto directo en la comunidad.





Un tema económico clave: condonación de deuda

Uno de los puntos más relevantes será el tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos que propone la exención y condonación de deuda por la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene a una contribuyente local.

Se trata de una medida de carácter económico que requiere mayoría especial (dos tercios de los votos) para su aprobación, lo que anticipa un posible debate en el recinto. Este tipo de iniciativas suele estar vinculado a situaciones particulares que afectan la capacidad contributiva, por lo que tiene un impacto social indirecto.

Convenio con el Municipio, otro eje sensible

También con necesidad de mayoría especial, se tratará la aprobación de un convenio transaccional entre la Municipalidad de El Bolsón y una vecina.

Este tipo de acuerdos suele implicar la resolución de conflictos o deudas mediante instancias administrativas, por lo que su aprobación tiene relevancia tanto en lo económico como en lo institucional para el municipio.

Fuerte impronta social: elecciones barriales

En el plano comunitario, sobresale el dictamen que propone el llamado a elecciones para conformar la Junta Vecinal del barrio Arrayanes.

La iniciativa apunta a fortalecer la participación ciudadana y la organización barrial, un aspecto clave en la vida social de la localidad.

Cultura e identidad: la Fiesta de la Chicha

Otro de los puntos destacados será la posible declaración de interés cultural, social y municipal de la Fiesta de la Chicha.

Este reconocimiento busca poner en valor una celebración vinculada a las tradiciones y la identidad local, además de su potencial impacto en el turismo y la economía regional.

Reconfiguración interna del Concejo

Gran parte del temario estará atravesado por cuestiones organizativas internas, entre ellas:

Designación de concejales en consejos locales (salud, turismo, discapacidad y niñez).

(salud, turismo, discapacidad y niñez). Nombramiento de representante ante la Agencia de Turismo .

. Redefinición de autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo , dejando sin efecto una resolución vigente desde 2023.

, dejando sin efecto una resolución vigente desde 2023. Designación de una asesora de concejalía.

Estas decisiones, si bien administrativas, inciden en el funcionamiento político del cuerpo y en la articulación con distintas áreas de la comunidad.

Informes y resoluciones del Ejecutivo

La sesión se completará con los habituales informes de Presidencia y la elevación de resoluciones del Poder Ejecutivo Municipal, que darán cuenta de las acciones recientes del gobierno local.

Una sesión con foco mixto

Con 10 temas en agenda, la sesión del 15 de abril combina definiciones internas con iniciativas de impacto social y económico. La condonación de deuda, el convenio con el municipio y el fortalecimiento de la participación barrial aparecen como los puntos más relevantes a seguir de cerca.