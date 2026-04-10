El Hoyo refuerza medidas de prevención ante el inicio de la temporada de riesgo por Hantavirus

Con la llegada de una de las épocas del año consideradas de mayor riesgo para el contagio de Hantavirus, la Municipalidad de El Hoyo difundió una serie de recomendaciones clave destinadas a la prevención dentro y fuera del hogar, haciendo especial hincapié en los cuidados cotidianos y en la detección temprana de posibles síntomas.





El Hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores silvestres infectados, ya sea por medio de sus heces, orina o saliva. En este contexto, desde el municipio remarcaron la importancia de adoptar medidas preventivas simples pero efectivas, que pueden reducir considerablemente el riesgo de exposición.





Uno de los puntos centrales es la ventilación de ambientes cerrados. Se recomienda abrir puertas y ventanas durante al menos 30 minutos antes de ingresar a espacios que hayan permanecido clausurados por largo tiempo. Al momento de la limpieza, es fundamental utilizar barbijo y guantes, y evitar levantar polvo en seco. Para ello, se aconseja rociar previamente las superficies con una solución de agua y lavandina en proporción de una parte de lavandina cada nueve de agua y dejar actuar durante media hora antes de limpiar.

En el exterior de las viviendas, el mantenimiento del entorno es otro aspecto clave. Se sugiere mantener el perímetro libre de pasto alto y malezas, eliminar elementos en desuso como cartones y residuos acumulados, y almacenar la leña en pilas elevadas del suelo, ubicadas a una distancia mínima de 30 metros de la casa. Asimismo, la basura debe guardarse en recipientes cerrados, preferentemente de metal o plástico resistente.





Dentro del hogar, las medidas apuntan a evitar el ingreso de roedores. Para ello, se recomienda sellar orificios en puertas, paredes, rejillas y cañerías, y conservar todos los alimentos incluidos los destinados a mascotas en recipientes herméticos.





Otro aspecto importante es saber cómo actuar ante la presencia de roedores. En caso de detectar un ejemplar vivo, se debe evitar el contacto directo. Si se encuentra muerto, se aconseja rociarlo con la solución de lavandina y agua, esperar al menos 30 minutos y retirarlo utilizando guantes de goma. Luego, debe colocarse en una bolsa doble para su correcta disposición, ya sea mediante entierro o incineración, finalizando con un lavado exhaustivo de manos.





Desde el área de salud también recordaron los síntomas compatibles con la enfermedad, entre los que se encuentran fiebre, dolores musculares, dolor abdominal, molestias en la zona lumbar, cefalea, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea y dificultad respiratoria. Ante la aparición de cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato al hospital y evitar el contacto estrecho con otras personas para reducir posibles contagios.





Las autoridades locales insistieron en que la prevención es la herramienta más eficaz frente al Hantavirus, y destacaron la importancia de la responsabilidad individual y comunitaria para minimizar riesgos en esta temporada.