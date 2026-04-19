El Manso avanza con la licencia de conducir: vecinos ya pueden gestionarla sin viajar





Este sábado se llevó adelante en la Comuna de El Manso la segunda reunión destinada a la tramitación de la primera licencia nacional de conducir, en una iniciativa que marca un paso importante para los habitantes de esta zona rural.

La propuesta surge a partir de gestiones realizadas ante la Secretaría de Tránsito, con el objetivo de acercar este trámite esencial a la comunidad. Hasta ahora, quienes necesitaban obtener su licencia debían trasladarse a otras localidades, lo que implicaba costos y dificultades logísticas.





El comisionado de fomento, Carlos Almansan, destacó el alcance de esta política pública y el impacto directo en los vecinos:

“Recordemos que se gestionó con la Secretaría de Tránsito esta documentación tan importante y que tan a trasmano le quedaba a nuestra comunidad del Manso”.





La jornada contó con una importante participación, alcanzando un total de 40 asistentes, lo que refleja el interés de la población en acceder a este derecho en su propio territorio.

Desde la organización también valoraron el acompañamiento de distintas áreas e instituciones que hicieron posible la actividad. En ese sentido, Almansan expresó:“Queremos agradecer al personal de tránsito, Walter Rifo y José Águila, y a la gente del Honorable Concejo Deliberante de El Bolsón, Natalia Karabassilis y Sofía Seroff, quienes prestaron su inestimable colaboración en esta gran convocatoria que reunió a nuestros vecinos, para lograr esta gran posibilidad de contar con esta licencia”.





Finalmente, el comisionado remarcó la satisfacción general por los resultados obtenidos:

“Tanto el personal que se acercó a nuestra Comuna como las autoridades de la Comisión de Fomento El Manso, estamos muy satisfechos con el interés de la población y la gran convocatoria que se logró”.





La iniciativa no solo facilita el acceso a un trámite clave, sino que también fortalece la presencia del Estado en sectores rurales, reduciendo desigualdades y mejorando la calidad de vida de los vecinos de El Manso.