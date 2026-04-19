Los Hornos renovó su junta vecinal y Daniel Schaffer continuará al frente del barrio

Este domingo 19 de abril se llevó adelante la elección de autoridades en el barrio Los Hornos, donde los vecinos respaldaron la continuidad de la actual conducción de la junta vecinal, encabezada por Daniel Schaffer como presidente. El acto fue fiscalizado por la junta electral municipal con Hugo Krieger a la cabeza y las ediles Monzave y Karavasilis en representacion del concejo deliberante.

De acuerdo a los datos oficiales del acto eleccionario, participaron 37 vecinos, lo que representó el 27 por ciento del padrón habilitado para votar. Al tratarse de una lista única, la jornada sirvió para ratificar el acompañamiento de la comunidad a la gestión que continuará al frente de la representación barrial.

La nueva comisión quedó conformada con Daniel Schaffer en la presidencia, acompañado por Reynaldo Rodríguez Delichi en la secretaría y Marcelo Cristofaro en la tesorería.

En tanto, como vocales titulares fueron designados Fabián Pozas, Lluvia Cárdenas y Daniel Guajardo, mientras que los cargos de vocales suplentes quedaron para Silene Elizabeth Schafer y Yolanda Antinao.

La función de revisión de cuentas estará a cargo de Ana Antin y Silvia Raquel Cristofaro, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar el control administrativo de la institución vecinal.





La renovación de autoridades representa la continuidad institucional en uno de los sectores de El Bolsón, donde la participación vecinal sigue siendo una herramienta fundamental para canalizar proyectos, necesidades y mejoras para la comunidad, detallo Krieger.

LISTA Nº 1





Presidente: Schefer Daniel R.

Secretario: Reynaldo Rodriguez Delichi

Tesorero: Marcelo Cristofaro





VOCALES TITULARES:

1. Pozas Fabián

2. Cardenas Lluvia

3. Daniel Guajardo





VOCALES SUPLENTES:

1. Schafer Silene Elizabeth

2. Yolanda Antinao





REVISOR DE CUENTAS:

1. Antin Ana

2. Cristofaro Silvia Raquel