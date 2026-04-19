RÍO NEGRO LIDERA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL PAÍS





En un contexto nacional donde se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, Río Negro es la provincia que más empleo privado generó en la Argentina: más de 3.200 nuevos puestos registrados.









Somos una de las pocas provincias que crecen, pero sobre todo, somos la que lidera.





Detrás de cada número hay un rionegrino que hoy tiene una nueva oportunidad y un futuro que empieza a tomar forma. Sabemos que todavía falta para que este rumbo llegue a cada hogar, pero los resultados ya están en marcha.





Este crecimiento no es casual: es producto de una decisión clara de impulsar la energía, la producción y el trabajo, con los rionegrinos adentro.



