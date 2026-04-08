El Manso: oportunidad para sacar tu primer registro de conducir

Noticias Del Bolson abril 08, 2026



El comisionado de fomento, Carlos Almanzan, informó que este jueves 9 de abril personal de la Dirección de Tránsito estará presente en la comuna rural para quienes quieran iniciar el trámite de su primera licencia de conducir.

📍 Lugar: Oficina de la Comisión de Fomento El Manso
🕘 Horario: De 9:00 a 12:00 hs

👉 Requisitos:
• Presentarse con DNI
• Contar con correo electrónico y contraseña
• Tener al menos 17 años
• Trámite exclusivo para primera licencia (no renovaciones)

📢 Una buena oportunidad para avanzar con este trámite sin salir de la zona.












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