El Manso: oportunidad para sacar tu primer registro de conducir

El comisionado de fomento, Carlos Almanzan, informó que este jueves 9 de abril personal de la Dirección de Tránsito estará presente en la comuna rural para quienes quieran iniciar el trámite de su primera licencia de conducir.

📍 Lugar: Oficina de la Comisión de Fomento El Manso

🕘 Horario: De 9:00 a 12:00 hs

👉 Requisitos:

• Presentarse con DNI

• Contar con correo electrónico y contraseña

• Tener al menos 17 años

• Trámite exclusivo para primera licencia (no renovaciones)

📢 Una buena oportunidad para avanzar con este trámite sin salir de la zona.