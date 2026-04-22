En la Extensión Áulica Puerto Madryn , se realizó un mural de cinco metros inspirado en la temática de los glaciares.



En la Extensión Áulica Puerto Madryn de la Universidad del Chubut, el artista Jorge En la Extensión Áulica Puerto Madryn de la Universidad del Chubut, el artista Jorge

Vázquez realizó un mural de cinco metros inspirado en la temática de los glaciares.

La intervención transformó el espacio universitario en un punto de encuentro entre el

arte, la comunidad y el compromiso ambiental.

La obra propone visibilizar la importancia de la Ley de Glaciares, invitando a la reflexión

colectiva sobre su defensa y protección. En este sentido, la actividad se enmarca en una

iniciativa de concientización y acompañamiento a la firma para la demanda colectiva en

resguardo de estos ecosistemas fundamentales.





Vázquez señaló que los glaciares forman parte de su identidad como artista y como

habitante de la Patagonia, y mencionó que “desde hace muchos años es uno de los temas

que, por ser pintor de paisajes y patagónico ante todo, me resuenan permanentemente; por

ser parte de nuestro patrimonio natural y por haberlos conocido, decido retratar los hielos”.





Sobre la elaboración del mural, Vázquez explicó que es “el cuarto intento pintando

glaciares, y que el proceso consiste en recrear el cúmulo de efectos visuales y físicos de la

masa de hielo sometida al tiempo; la física ejerce fuerza sobre la misma, generando formas

particulares y comunes, pero también únicas. Entonces, se debe considerar todo esto para

sumarlo al desarrollo de la técnica para poder transmitir y construir la imagen”.





El arte en la universidad como espacio de transformación

“El arte tiene varios roles importantes: invocar, evocar, pero en los espacios públicos,

especialmente en las universidades, el rol más distintivo es la reflexión y construcción de

ideas. Es en los ambientes educativos públicos donde el individuo transita verdaderas

transformaciones desde la experiencia. En el arte y su construcción ocurre lo mismo, una

imagen construida lejos de las iconografías, es una construcción y una experiencia no hay

error solo trayectorias formativas, pienso y crecimiento.” expresó Vázquez.





En esta línea, valoró la experiencia significativa tanto en su desarrollo artístico como en su

compromiso ciudadano: “Me llevo la experiencia de ampliar mi mundo como artista y como

ciudadano, y conectarme con una preocupación común que es el medio ambiente. Para el

habitante de la Patagonia, lo ambiental es cultural y la cultura es identidad”.





Desde la Universidad del Chubut se promueven estas acciones para fortalecer el vínculo

entre universidad, territorio y ambiente, poniendo el arte al servicio de problemáticas que

atraviesan a la sociedad, aportando a la construcción de una conciencia colectiva en torno a

su comunidad.