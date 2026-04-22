Río Negro tomó su primer examen de residencias 100% provincial y busca cubrir 73 vacantes en hospitales públicos



Río Negro dio un paso clave en la formación de profesionales de la salud al realizar su primer examen de residencias con diseño completamente provincial. La evaluación se llevó a cabo en Cipolletti y la Ciudad de Buenos Aires, luego de la baja del programa nacional, y convocó a 135 postulantes que buscan acceder a una de las 73 vacantes disponibles en hospitales públicos. Río Negro dio un paso clave en la formación de profesionales de la salud al realizar su primer examen de residencias con diseño completamente provincial. La evaluación se llevó a cabo en Cipolletti y la Ciudad de Buenos Aires, luego de la baja del programa nacional, y convocó a 135 postulantes que buscan acceder a una de las 73 vacantes disponibles en hospitales públicos.





Del total de aspirantes, 95 rindieron en Cipolletti y 40 en CABA, en especialidades vinculadas a medicina y enfermería. Está previsto que quienes resulten seleccionados comiencen a desempeñarse el próximo 1 de julio en distintos centros de salud de la provincia.





Además, el proceso continuará el 28 de abril con una instancia virtual en la que participarán otros 37 postulantes correspondientes a áreas como kinesiología, salud mental comunitaria y salud pública veterinaria.





“Este es un examen 100% provincial con diseño de las universidades y las escuelas de Salud y Enfermería”, destacó el licenciado Cristian Inzunza, coordinador de la sede Cipolletti, en diálogo con Diario Río Negro.





Por su parte, la decana de la Facultad de Medicina, Silvia Ávila, subrayó la relevancia del trabajo conjunto entre el sistema sanitario y el ámbito académico. “Son nuestros médicos, son los que nos van a atender cuando vayamos a una salita o a un consultorio, y también quienes serán docentes de la Facultad”, afirmó.





Ávila remarcó además que la universidad “no es solo una fábrica de profesionales”, sino que mantiene una interacción constante con las instituciones de salud para mejorar la calidad de formación de los residentes. Según explicó, este vínculo es fundamental para que los futuros especialistas conozcan de primera mano las oportunidades dentro del sistema.



