En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales

En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55 por ciento de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45 por ciento.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68 por ciento corresponde a juezas y jueces y el 32 por ciento a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45 por ciento son mujeres y el 55 por ciento varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76 por ciento, frente al 24 por ciento de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78 por ciento son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78 por ciento de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62 por ciento. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55 por ciento de varones y 45 por ciento de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39 por ciento del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61 por ciento restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25 por ciento del total. Le siguen el fuero Penal con el 15 por ciento, Justicia de Paz con el 8 por ciento, el fuero del Trabajo con el 6 por ciento, Mediación con el 4 por ciento y el Superior Tribunal de Justicia con el 3 por ciento.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
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