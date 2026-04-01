Finalizó el curso “Sabores y Saberes” con una amplia participación vecinal en Currumahuida

Con cupo completo y una destacada participación, se llevó a cabo el cierre del curso “Sabores y Saberes” en el SUM del barrio Currumahuida, una propuesta de capacitación que reunió a 15 vecinos y vecinas de la comunidad interesados en fortalecer sus conocimientos en la elaboración de alimentos artesanales. A lo largo de los encuentros, los participantes aprendieron a desarrollar una variada carta de dulces, conservas, licores, salsas y aderezos, productos que ahora podrán compartir y proyectar en distintos espacios de la Comarca Andina.





La iniciativa no solo brindó herramientas prácticas, sino que también se constituyó como un espacio de intercambio de experiencias y saberes previos, enriqueciendo el proceso de aprendizaje colectivo. La capacitación estuvo a cargo de Claudia López, licenciada en Tecnología de los Alimentos, quien destacó el valor del trabajo conjunto durante el curso. “Fue un encuentro para compartir saberes con los vecinos, que ya vienen con sus conocimientos previos, y desde acá completamos con los principios tecnológicos que garantizan la seguridad y calidad de los productos que elaboramos”, señaló.

El acto de cierre contó con la presencia especial de la diputada provincial Jaqueline Caminoa, quien acompañó a los participantes en este último encuentro, subrayando la importancia de este tipo de propuestas para el desarrollo local y la generación de oportunidades. Asimismo, participaron los chefs Gabriela Smit y Luciano Videla, del Restaurante Pirque, quienes llevaron adelante una degustación y evaluación de las producciones realizadas durante el curso.





Durante la jornada, los chefs no solo analizaron los productos elaborados, sino que también compartieron consejos técnicos y recomendaciones con los alumnos y alumnas, aportando una mirada profesional que permitió potenciar aún más las habilidades adquiridas. El cierre se vivió en un clima de celebración y reconocimiento al esfuerzo de cada uno de los participantes, quienes culminaron la capacitación con nuevas herramientas y la posibilidad de proyectar sus elaboraciones en el ámbito local.