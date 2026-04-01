Villa Lago Rivadavia se prepara para vivir el Festival Cultural y Gastronómico del Curanto y sus tradiciones



La localidad de Villa Lago Rivadavia será escenario de una nueva edición del Festival Cultural y Gastronómico del Curanto y sus tradiciones, una propuesta que busca revalorizar las costumbres patagónicas y reunir a vecinos y visitantes en torno a la identidad, la gastronomía y la cultura regional. El evento se desarrollará el sábado 11 de abril a partir de las 10 horas en el Camping Municipal, a orillas del río Carrileufu, con una jornada completa de actividades para toda la familia. La localidad de Villa Lago Rivadavia será escenario de una nueva edición del Festival Cultural y Gastronómico del Curanto y sus tradiciones, una propuesta que busca revalorizar las costumbres patagónicas y reunir a vecinos y visitantes en torno a la identidad, la gastronomía y la cultura regional. El evento se desarrollará el sábado 11 de abril a partir de las 10 horas en el Camping Municipal, a orillas del río Carrileufu, con una jornada completa de actividades para toda la familia.





Organizado por las áreas de Cultura y Juventud junto a la Coordinación Vecinal, el festival propone una nutrida agenda que combina tradiciones criollas, espectáculos y propuestas gastronómicas. Desde las primeras horas de la mañana se dará inicio a las actividades con la inscripción para la tirada de riendas, una de las competencias más esperadas, cuyo premio será lo recaudado durante la jornada. A las 11 horas comenzará oficialmente esta destreza campera, que convoca a participantes y público en un ambiente festivo.

El cronograma continuará con juegos criollos desde las 12:30, mientras que a las 13 horas se realizará uno de los momentos centrales del día: el destape del curanto. Esta tradicional preparación, heredada de los pueblos originarios, consiste en la cocción bajo tierra de distintos ingredientes, entre ellos carnes rojas y blancas, verduras y condimentos, cubiertos con hojas, lo que le otorga su característico sabor y aroma. El curanto no solo es un plato típico, sino también una expresión cultural que simboliza el encuentro y el trabajo comunitario.





Durante la tarde, las actividades continuarán con bingo y más juegos tradicionales, mientras que a las 17:30 se llevará adelante la final de la tirada de riendas. El cierre está previsto para las 18:30 con un baile campero que pondrá el broche final a una jornada cargada de identidad y celebración.





Además, el festival contará con la participación de artistas locales, stands y expositores, generando un espacio de encuentro para productores y emprendedores de la región. La música en vivo tendrá un lugar destacado con la presentación de La Banda del Perro Cholila, que aportará ritmo y animación a la jornada.





De esta manera, Villa Lago Rivadavia se prepara para recibir a la comunidad y a quienes deseen acercarse a disfrutar de una propuesta que conjuga tradición, gastronomía y cultura, consolidándose como un evento que año a año busca fortalecer el sentido de pertenencia y poner en valor las raíces de la comarca andina.