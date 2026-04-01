Organizaciones sociales de Rio Negro denuncian el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo

La denuncia hace referencia programa que fue anteriormente llamado "Potenciar Trabajo" y para el que se prevé su cierre en el mes de abril.





"No están cerrando un plan, le están quitando un ingreso complementario a más de 8000 trabajadoras y trabajadores de nuestra provincia, y sacando de circulación más de 800 millones de pesos de nuestros barrios populares" afirma Juan Marcos Fernández, referente del Movimiento de Trabajadores Exluidos de Rio Negro.





El programa orginalmente fue denominado Salario Social Complementario, nació por ley y abarcó a millones de personas a nivel nacional con ocupación informal o no resgistrada. En un comienzo su valor estaba atado al Salario Mínimo Vital y Móvil, representando el 50% del mismo. En Noviembre de 2023, el Gobierno nacional congeló el monto del programa en $78.000, provocando una pérdida del poder adquisitivo del 74%.





Desde el MTE afirman que no responde a una cuestión de equilibrio fiscal: "Estamos hablando del 0,1% del PBI. El verdadero objetivo es una transferencia directa de recursos desde los sectores más vulnerables hacia empresas concentradas. Ahora en lugar de reconocer el trabajo de las cocineras comunitarias, los cartoneros y los trabajadores de cooperativas, el Estado va a usar estos fondos para pagarle a multinacionales como Arcos Dorados (McDonald's) o Sinteplast para que dicten "cursos de capacitación" que no garantizan ninguna contratación posterior, como si nuestros compañeros y compañeras no tuviesen experiencia laboral además" afirmó Fernández, y agregó: "y aún si la salida fuese formarse, la propuesta que hace el gobierno es ridícula respecto a la cantidad y la ubicación de los cursos".





La semana pasada, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunció en conferencia de prensa un plan de lucha con el conjunto de las organizaciones sociales y movimientos que han trabajado con este programa, para exigir la inmediata restitución y actualización del ex-Salario Social Complementario o Potenciar Trabajo, ahora Volver al Trabajo. Recientemente hubo una protesta en la puerta del barrio privado donde vive Manuel Adorni, actual jefe de gabinete del gobierno.





El 7 de Abril habrá jornadas de reclamo y visibilización en todo el país, y Rio Negro tendrá su propio capítulo según lo expresa Fernández: "Estamos convocando a los vecinos y las vecinas de Rio Negro, y a todas las organizaciones sociales y cooperativas que sostienen la economía popular, y que hoy están perdiendo una fuente de ingreso complementaria en un contexto donde la plata alcanza cada vez menos".



