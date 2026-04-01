Río Negro mantiene abierta la convocatoria para profesionales médicos

La medida se enmarca en una línea de trabajo sostenida que busca ampliar los equipos de salud y garantizar la atención en todo el territorio provincial, como parte de una gestión concreta en un área prioritaria como la salud.





La convocatoria está dirigida a especialidades como Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología y Clínica Médica, entre otras. En este sentido, se prioriza la cobertura en áreas como Tocoginecología y Obstetricia, Pediatría con formación en Neonatología y Cirugía General.





La incorporación de profesionales permite fortalecer la capacidad de respuesta del sistema, sostener servicios esenciales y mejorar la atención en los hospitales públicos de la provincia.

La convocatoria permanece abierta de manera continua para médicas, médicos y especialistas interesados en integrarse al sistema de salud rionegrino.





Las personas interesadas pueden obtener más información y postularse a través del sitio oficial https://salud.rionegro.gov.ar/ programa/375/convocatoria- nacional-rio-negro?n=NzA4 o comunicarse por correo electrónico a convocatoriamedicarn@salud.rionegro.gov.ar.

El Ministerio de Salud de Río Negro, junto a los hospitales provinciales, mantiene abierta la convocatoria a profesionales médicos y especialistas con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud y garantizar una atención integral y de calidad en toda la provincia.