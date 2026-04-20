Incendio en una vivienda en Mallín Ahogado: rápida intervención evitó daños mayores

Un incendio en una vivienda ubicada sobre Ruta 40 Norte, en el acceso al circuito de Mallín Ahogado, generó preocupación durante la tarde de este lunes, aunque la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que se registraran consecuencias de gravedad.

El alerta se recibió alrededor de las 17:48 horas, dando aviso sobre un foco ígneo en una casa situada frente a la base del SPLIF. Al arribar al lugar, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales ya se encontraba realizando el primer ataque, mientras que efectivos policiales trabajaban en el ordenamiento y la seguridad del sector.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, detalló el accionar posterior: “Personal de Bomberos se abocó a verificar con la cámara térmica para ver la temperatura en la pared y parte del techo”.

Según se informó, los daños fueron menores y afectaron aproximadamente un 5% de una pared de la vivienda, que es de construcción en seco. Al momento del siniestro, la propietaria no se encontraba en el lugar.

Gracias al trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, el incendio pudo ser contenido rápidamente, evitando su propagación y daños de mayor magnitud.