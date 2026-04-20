Pesca ilegal en Laguna Escondida: secuestran equipos y ejemplares prohibidos a tres hombres de Cholila

El operativo se realizó este domingo por la tarde y fue coordinado entre distintas áreas provinciales. Los infractores no contaban con permisos habilitantes.

Durante la jornada del 20 de abril, entre las 15 y las 18:30 horas, personal de control realizó un operativo en el sector de Laguna Escondida, en la localidad de Cholila, donde detectaron a tres hombres pescando sin autorización y con ejemplares prohibidos.

Según el parte oficial, la intervención se dio “conforme información obtenida jefe D.I.R. respecto ingreso de personas al cuadro Escondida, se coordina tareas con personal D.S.R.E.M. concurriéndose al sector, donde se confirma la presencia de los tres masculinos que se hallan pescando”.

Al ser identificados, se constató que ninguno contaba con el permiso correspondiente. “Consultados respecto permiso pertinente carecen de este, hallándose en clara infracción normativas precitadas se procede al secuestro e incineración de los ejemplares, además se incautan elementos de pesca”, detalla el informe.

Secuestro de equipos y elementos de pesca

En el procedimiento se incautó una importante cantidad de equipos y accesorios utilizados para la actividad ilegal. Entre los elementos secuestrados se encuentran cañas, reels, anzuelos, plomadas, señuelos, cuchillos y mochilas, pertenecientes a los tres infractores identificados como E D, H J y H L, todos oriundos de Cholila.

Asimismo, se decomisaron varios ejemplares de peces de la especie fontinalis, los cuales fueron posteriormente incinerados en el lugar, en cumplimiento de la normativa vigente.

Actuaciones y derivación del caso

El procedimiento se encuadra en infracciones a las leyes provinciales XVII N°1, XVII N°8 y su decreto reglamentario. “Se labran actuaciones en D.S.R.E.M. finaliza la intervención involucrados se retiran con copia actuados”, concluye el parte.

Las actuaciones, junto con los elementos secuestrados, fueron remitidas a la Dirección de Pesca Continental, autoridad competente en este tipo de infracciones.

El operativo vuelve a poner en foco los controles sobre la pesca ilegal en la región, especialmente en zonas sensibles como Laguna Escondida, donde se busca preservar el recurso ictícola y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.