Interceptaron un vehículo en el que llevaban casi 100 kilos de carne de guanaco

Durante un control de rutina, personal de la Brigada Rural de San Antonio Oeste detectó un cargamento ilegal de fauna silvestre. El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 3, donde los efectivos procedieron a interceptar una camioneta tipo pick-up para una inspección ocular de su caja de carga.





De acuerdo a lo informado por la Policía de Río Negro, el operativo se realizó el domingo por la tarde-noche, donde interceptaron un vehículo y, al revisarlo, los agentes hallaron diversas bolsas que contenían aproximadamente 100 kilogramos de carne de guanaco.





Los restos eran producto de una faena clandestina, ya que no contaban con los sellos sanitarios correspondientes ni la documentación que acreditara su procedencia legal o el permiso de caza, representando además un riesgo para la salud pública por la falta de cadena de frío.





Ante el hallazgo, se procedió al decomiso inmediato de la mercadería y se labró el acta de infracción correspondiente bajo los lineamientos de la Ley de Fauna vigente.





Las autoridades recordaron que estas acciones buscan proteger la biodiversidad local y combatir el comercio ilegal de especies protegidas, cuyas poblaciones se ven seriamente afectadas por la caza furtiva en la región.

Ocurrió en un control en San Antonio Oeste. Los restos eran producto de una faena clandestina