López: “Por fin Vialidad Nacional empezó a dar respuestas a un reclamo que venimos sosteniendo hace tiempo”

El presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, valoró la decisión de Vialidad Nacional de comenzar con tareas de mantenimiento sobre el Puente Carretero de la Ruta Nacional 22, en Río Colorado, que une Río Negro con La Pampa.





“Es importante que se haya comenzado a trabajar en este punto clave para la conectividad y la seguridad vial. Era una intervención necesaria y esperada por quienes transitan a diario por la zona”, afirmó López.





En ese sentido, remarcó que se trata de un reclamo sostenido durante mucho tiempo por la Provincia: “Durante la campaña fuimos los únicos que seguimos insistiendo con el mantenimiento de las rutas nacionales. Mientras otros espacios miraban para otro lado, nosotros mantuvimos el reclamo porque es un tema central para la seguridad y el desarrollo de Río Negro”.





“Por fin Vialidad Nacional empezó a dar respuestas a un planteo que venimos sosteniendo desde Juntos Somos Río Negro hace mucho tiempo junto al gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y el Ministerio de Obras Públicas. Era uno de los principales reclamos que planteábamos, y hoy vemos que empieza a haber respuestas concretas”, agregó.









“Nos alegra ver que el Gobierno Nacional entendió que nuestros reclamos no eran mentiras. El mantenimiento en este sector era urgente y hoy, aunque de manera inicial, se empieza a avanzar en ese sentido”, señaló.





Finalmente, López sostuvo que esperan que estas tareas continúen en otros tramos que también fueron planteados oportunamente: “Esperamos que este sea el inicio de un trabajo sostenido y que se avance en las demás rutas donde ya venimos reclamando lo mismo. Vamos a seguir insistiendo para que las soluciones lleguen a toda la provincia”.