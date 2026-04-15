Más de 530 permisos de quema en menos de 10 días y trabajos preventivos del SPLIF



En el inicio de la temporada de quema de residuos forestales, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) ya otorgó más de 530 permisos en menos de diez días, un dato que refleja tanto la alta demanda como un crecimiento en la conciencia de la población respecto al uso responsable del fuego. En el inicio de la temporada de quema de residuos forestales, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) ya otorgó más de 530 permisos en menos de diez días, un dato que refleja tanto la alta demanda como un crecimiento en la conciencia de la población respecto al uso responsable del fuego.





Así lo confirmó Jorge Cuevas, referente del organismo, quien brindó un panorama sobre el arranque de la temporada y los trabajos preventivos que se desarrollan en distintos sectores de la región. “Arrancamos temprano este año, sobre todo en bloques complejos como el Piltriquitron o la planta de residuos de Los Repollos, además de otros sectores que se van a seguir trabajando”, explicó.

Uno de los puntos que generó preocupación en las últimas horas fue la presencia de una importante columna de humo en la zona de la plataforma del cerro, situación que, según detalló Cuevas, se enmarca dentro de tareas planificadas de reducción de combustible vegetal. En ese sector, puntualmente en un bloque perteneciente a familias de la zona, se mantiene un helipunto estratégico.





“Es una alternativa clave como zona de escape y descompresión en caso de una emergencia. Es un espacio que requiere mantenimiento constante porque aparecen renovales de pinos, por lo que se realizan tareas de limpieza y mejora del acceso”, indicó.





En ese sentido, el SPLIF avanzó con la descarga de combustibles, corte de vegetación y mejoras en al menos 13 puntos del camino de conexión, trabajos que buscan optimizar tanto la seguridad como la logística ante un eventual incendio. Además, se prevé continuar con intervenciones en la plataforma y en la curva de acceso, en articulación con pobladores y el municipio.





Cuevas también destacó la importancia de estos espacios como vías alternativas de evacuación. “Uno se imagina la plataforma colapsada de vehículos en plena temporada alta, que coincide con el mayor riesgo de incendios. Por eso es fundamental contar con salidas alternativas”, señaló.





En cuanto a la cantidad de permisos, el referente explicó que el inicio formal de la temporada fue el 6 de abril y que, desde entonces, se registró un fuerte movimiento en la tramitación. “Hubo un gran acompañamiento de la ciudadanía en la gestión de permisos y en cumplir con la normativa. Las condiciones todavía requerían algo más de humedad, por eso se recomendaba realizar las quemas de manera controlada, principalmente por la mañana”, detalló.





Actualmente, las condiciones climáticas comienzan a ser más favorables y el organismo mantiene un contacto permanente con los vecinos de distintas zonas, incluyendo El Manso, El Foyel y Villegas, donde también se registra actividad.





Respecto al comportamiento de los pobladores, Cuevas remarcó que se observa una mejora sostenida en la responsabilidad al momento de utilizar el fuego. “La conciencia ciudadana ha crecido. De todos modos, se están realizando más actas de constatación para reforzar los controles, ya que hay un área legal dedicada a profundizar estas acciones”, explicó.





De esta manera, el SPLIF transita el inicio de temporada con un volumen significativo de permisos, tareas preventivas en terreno y un trabajo sostenido en la concientización, pilares fundamentales para reducir riesgos en una época sensible para la región.