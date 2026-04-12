Mediante maniobras de RCP una mujer policía salvó la vida de una beba de 3 meses

Un hombre se presentó de urgencia en la Comisaría 42 solicitando ayuda, debido a que su beba de 3 meses había dejado de respirar mientras era amamantada. Ocurrió este viernes al caer la tarde en Bariloche.





En ese momento, se encontraba de servicio la sargento Natalia Aguilar, quien tomó inmediatamente a la menor en brazos y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).





En simultáneo, sus compañeros, el sargento Franco Osses y el oficial ayudante Carlos Escobar, activaron el protocolo de emergencia para su traslado inmediato a un centro de salud.





La beba fue abordada en un móvil policial, mientras Aguilar continuaba con las maniobras de asistencia durante todo el trayecto. Gracias a su rápida y efectiva intervención, la sargento logró estabilizar a la criatura antes de arribar al hospital.





En la intersección de calles Beschtedt y 25 de Mayo se realizó el trasbordo a una ambulancia, que fue escoltada por dos móviles de la Comisaría 42 hasta el nosocomio, garantizando la rapidez del operativo.





Es la segunda intervención similar de la sargento Aguilar en los últimos días. En una actuación reciente, la efectiva policial asistió a un bebé de 15 días que presentaba síntomas similares, logrando también salvarle la vida mediante maniobras de RCP.



