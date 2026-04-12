Vialidad Nacional intensifica trabajos de mantenimiento en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

En el marco de las tareas de conservación vial, Vialidad Nacional avanza con intervenciones clave sobre la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo que une San Carlos de Bariloche con El Bolsón, uno de los corredores turísticos más transitados de la región. Aunque la solucion de fondo que seria el reasfaltado de un tramo de la ruta no llega.

Según la información oficial, ya se distribuyeron más de 150 toneladas de material con el objetivo de mejorar las condiciones de la calzada. Las tareas incluyen trabajos de bacheo y ejecución de carpetines en sectores puntuales como El Foyel, donde el deterioro de la ruta demandaba intervenciones urgentes.

Desde el organismo nacional destacaron que estas acciones buscan optimizar la transitabilidad de cara a la próxima temporada invernal, un período en el que se incrementa notablemente el flujo vehicular y las condiciones de circulación suelen volverse más complejas, especialmente en zonas de montaña.

Sin embargo, desde distintos sectores se advierte que estas intervenciones representan apenas una solución provisoria frente al estado de deterioro que presenta la traza. Tanto municipios de la Comarca Andina como el gobierno de Río Negro vienen planteando la necesidad de avanzar con un reasfaltado integral del tramo, especialmente el que comprende desde el acceso al Cerro Tronador hasta El Bolsón.

En ese sentido, remarcan que las tareas actuales —basadas en bacheo y soluciones parciales— no logran resolver de fondo los problemas estructurales de la ruta, y que incluso pueden generar nuevos inconvenientes para el tránsito vehicular. La preocupación crece de cara a una temporada invernal que se prevé compleja, donde el aumento del flujo turístico y las condiciones climáticas adversas pondrán a prueba nuevamente la infraestructura vial.

Por otra parte, en la Ruta Nacional 23, en la Región Sur rionegrina, se llevan adelante tareas de repaso en tramos no pavimentados que se vieron afectados por el tránsito constante, la sequía y los fuertes vientos característicos de la zona.

De esta manera, Vialidad Nacional continúa con un esquema de mantenimiento en rutas estratégicas de la provincia, aunque persisten los reclamos por obras de mayor envergadura que garanticen soluciones definitivas y mejores condiciones de seguridad vial.