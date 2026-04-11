Multitudinaria convocatoria en El Hoyo para la cuarta Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra” a beneficio de bomberos

Con un gran marco de público y un clima de compromiso comunitario, comenzó en la Escuela 734 de El Hoyo la cuarta edición de la Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra”, una iniciativa que reúne a vecinos, instituciones y empresas con el objetivo de recaudar fondos para los bomberos voluntarios de la localidad.

Por primera vez, la cruzada sumó la realización de un bingo solidario, que se desarrolló con una importante cantidad de premios donados por comercios, organizaciones y organismos públicos. “Es la primera vez que hacemos un bingo, siempre realizamos la maratón radial que va a ser mañana. Esto también es una forma de agradecer a toda la gente que colabora”, expresó Ramiro Ibarra, uno de los impulsores de la iniciativa.

El evento contó con el acompañamiento de la Municipalidad de El Hoyo, que aportó el sonido, además del trabajo de vecinos, amigos y los propios bomberos, quienes participaron activamente en la organización. “Es un conjunto, hay mucha gente colaborando, los bomberos metiéndole, vecinos y amigos. Es una linda cruzada que ya es la cuarta que hacemos”, destacó.

La actividad tiene un fuerte componente emotivo, ya que busca mantener viva la memoria de Raúl Ibarra, exintendente de Lago Puelo y figura muy vinculada al cuartel de bomberos. “Su verdadera pasión era estar al servicio de los bomberos. Había un incendio y él iba, cocinaba, estaba más tiempo en el cuartel que en su casa”, recordó su hijo.

Además de su compromiso cotidiano, Ibarra remarcó el legado institucional de su padre, quien trabajó en la regularización de la Federación de Bomberos de Chubut y participó en la creación de la ley que actualmente rige la actividad. “Amaba a los bomberos, y esta es nuestra forma de devolver algo a la comunidad”, señaló.

La cruzada, que comenzó en Lago Puelo, fue ampliando su alcance con el paso de los años, sumando a otras localidades de la comarca. En esta edición, el beneficio es para los bomberos de El Hoyo, aunque no descartan continuar con nuevas instituciones en el futuro. “Es todo voluntario, pero cuando los bomberos empujan, todo sale mejor. Ojalá el año que viene podamos repetirlo para otros cuarteles”, anticiparon.

En paralelo al bingo, se prepara para este domingo la tradicional maratón radial solidaria, donde la comunidad podrá realizar aportes económicos a través de un alias, participando además en sorteos durante toda la jornada. Entre los premios se destacan una bicicleta, un televisor de 50 pulgadas y numerosos obsequios donados.

El cierre de la cruzada será a las 22 horas, momento en el que se dará a conocer el monto total recaudado entre el bingo, el buffet y las donaciones recibidas durante la transmisión radial.

La propuesta vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro y solidaridad en la Comarca Andina, poniendo en valor el rol fundamental de los bomberos voluntarios y el compromiso colectivo de la comunidad.