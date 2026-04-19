Megaoperativo antidrogas en Cipolletti: 13 allanamientos, millones incautados y una red desarticulada

Tras más de un año de investigación silenciosa, la Policía de Río Negro concretó un fuerte golpe al narcomenudeo en Cipolletti con un megaoperativo que permitió desarticular dos organizaciones que operaban en la región. El procedimiento incluyó 13 allanamientos simultáneos, el secuestro de drogas, más de 10,5 millones de pesos en efectivo y siete vehículos, en una causa que se inició a partir de una denuncia anónima al 0800-DROGAS.

El origen de la investigación fue un llamado que activó las alertas y puso en marcha a los investigadores del área de Toxicomanía. Desde ese momento, el trabajo fue meticuloso: seguimientos, análisis de movimientos, cruces de información y recolección de pruebas durante meses. Con el avance de las tareas, los investigadores lograron consolidar una hipótesis firme que permitió identificar a dos estructuras delictivas que operaban en paralelo.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos simultáneos dispuestos por el fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini. Los procedimientos se llevaron adelante en 13 domicilios distribuidos en distintos barrios de la ciudad y zonas aledañas, incluyendo un inmueble en Lago Mari Menuco.

El despliegue fue amplio y coordinado, con equipos actuando en simultáneo para evitar filtraciones y garantizar resultados. Durante los operativos, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de una importante suma de dinero en efectivo que superó los 10.500.000 pesos, presuntamente producto de la actividad ilícita.

A esto se sumó el secuestro de teléfonos celulares y siete vehículos —varios de alta gama— que habrían sido adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada con capacidad económica.

En total, diez personas quedaron a disposición de la Justicia. La causa no solo avanza por infracción a la ley de drogas, sino también por lavado de activos, lo que implica un avance significativo al apuntar directamente al circuito financiero de las organizaciones. Además, en dos de los allanamientos se encontraron armas de fuego, lo que derivó en nuevas imputaciones en el ámbito de la justicia provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el rol clave de la denuncia anónima que dio inicio a la investigación. El sistema 0800-DROGAS volvió a demostrar su importancia como herramienta para canalizar información sensible y activar investigaciones de largo alcance.

El operativo también evidenció un fuerte trabajo articulado entre distintas áreas policiales. Participaron efectivos de Toxicomanía y del COER provenientes de ciudades como Viedma, General Roca, Allen, Villa Regina, Lamarque, Los Menucos y la propia Cipolletti, en un despliegue logístico simultáneo que no dejó margen para errores.

El resultado fue un golpe certero a estructuras que llevaban tiempo operando en la región, y que ahora quedan bajo la lupa de la Justicia en una causa que promete seguir avanzando.