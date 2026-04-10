Piden dadores de sangre para Marcelo Barra, titular de Deportes de la localidad de Viedma accidentado en Ruta 1. Viedma

Las extracciones se realizan de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 11:00 horas en el nosocomio local. El choque, afectó fuertemente a Barra con una fractura de cadera y de fémur, lesiones en el antebrazo y el codo y una contusión pulmonar.

El funcionario, estaba acompañado de su esposa quien sufrió una fractura en la rodilla izquierda, y dos de sus hijas. Según puedo conocer NoticiasNet, una de sus hijas resultó con una fractura de clavícula y de un pómulo.





En cuanto a la cuarta ocupante terminó con escoriaciones leves. Todas avanzan favorablemente en cuanto a su cuadro clínico. Respecto al conductor de la Amarok, sufrió un fuerte traumatismo de tórax, escoriaciones múltiples y lesiones leves.





Requisitos para donar





-Tener entre 18 y 65 años

-Pesar más de 50 kilos

-Gozar de buen estado de salud general

-No haber padecido enfermedades infecciosas

-No haber estado expuestos en el último año a situaciones de riesgo

-No haberse realizado tatuajes ni cirugías en los últimos 12 meses





Además, se indica concurrir con un desayuno liviano, pudiendo ingerir líquidos como mate, té, café o jugos, y frutas, evitando alimentos grasos y lácteos.

El titular de Deportes de la localidad de Viedma permanece internado con múltiples fracturas y una contusión pulmonar, tras el violento choque ocurrido cerca de Bahía Creek.El pasado jueves 2 de abril, cerca de las 20 horas, se produjo un brutal choque en la ruta Provincial 1, a 15 kilómetros de Bahía Creek, entre una camioneta Jeep Cherokee y una Volkswagen Amarok.Entre los accidentados se encontraba manejando el subsecretario de Deportes de Viedma, Marcelo Barra quien está internando en el Hospital Zatti, y requiere de cuatro dadores de sangre con urgencia para los grupos y factor 0 positivo o 0 negativo.