Piden dadores de sangre para Marcelo Barra, titular de Deportes de la localidad de Viedma accidentado en Ruta 1. Viedma

Noticias Del Bolson abril 10, 2026




El titular de Deportes de la localidad de Viedma permanece internado con múltiples fracturas y una contusión pulmonar, tras el violento choque ocurrido cerca de Bahía Creek.El pasado jueves 2 de abril, cerca de las 20 horas, se produjo un brutal choque en la ruta Provincial 1, a 15 kilómetros de Bahía Creek, entre una camioneta Jeep Cherokee y una Volkswagen Amarok.
Entre los accidentados se encontraba manejando el subsecretario de Deportes de Viedma, Marcelo Barra quien está internando en el Hospital Zatti, y requiere de cuatro dadores de sangre con urgencia para los grupos y factor 0 positivo o 0 negativo.
Las extracciones se realizan de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 11:00 horas en el nosocomio local. El choque, afectó fuertemente a Barra con una fractura de cadera y de fémur, lesiones en el antebrazo y el codo y una contusión pulmonar.


El funcionario, estaba acompañado de su esposa quien sufrió una fractura en la rodilla izquierda, y dos de sus hijas. Según puedo conocer NoticiasNet, una de sus hijas resultó con una fractura de clavícula y de un pómulo.

En cuanto a la cuarta ocupante terminó con escoriaciones leves. Todas avanzan favorablemente en cuanto a su cuadro clínico. Respecto al conductor de la Amarok, sufrió un fuerte traumatismo de tórax, escoriaciones múltiples y lesiones leves.

Requisitos para donar

-Tener entre 18 y 65 años
-Pesar más de 50 kilos
-Gozar de buen estado de salud general
-No haber padecido enfermedades infecciosas
-No haber estado expuestos en el último año a situaciones de riesgo
-No haberse realizado tatuajes ni cirugías en los últimos 12 meses

Además, se indica concurrir con un desayuno liviano, pudiendo ingerir líquidos como mate, té, café o jugos, y frutas, evitando alimentos grasos y lácteos.






Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)