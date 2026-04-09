Reacondicionan el Polideportivo Municipal y suman un nuevo espacio para la práctica de judo



El secretario de Deportes del municipio local, Fabio Barzán, confirmó que se están llevando adelante readecuaciones en el Polideportivo Municipal con el objetivo de optimizar el uso de los espacios ante la creciente demanda de actividades deportivas. Entre los principales cambios, se destaca la unificación de dos salones para conformar uno de mayor tamaño que será destinado al desarrollo de la disciplina de judo. El secretario de Deportes del municipio local, Fabio Barzán, confirmó que se están llevando adelante readecuaciones en el Polideportivo Municipal con el objetivo de optimizar el uso de los espacios ante la creciente demanda de actividades deportivas. Entre los principales cambios, se destaca la unificación de dos salones para conformar uno de mayor tamaño que será destinado al desarrollo de la disciplina de judo.





Según explicó el funcionario, la decisión surgió a partir de la necesidad concreta de reorganizar las actividades en función del espacio disponible. “Por problemas de espacio y por la cantidad de actividades que estamos teniendo, surgió la posibilidad de agrandar dos salones y convertirlos en uno más grande”, señaló. Este nuevo sector permitirá trasladar la práctica de judo, que hasta el momento funcionaba en la confitería del predio, un lugar que, según remarcó, “no era el más adecuado”.





La reconfiguración implicó también una reducción en la capacidad de alojamiento dentro del polideportivo. De contar con dos sectores destinados a pernocte, se pasó a mantener uno solo, reduciendo las plazas de 40 a 20. Barzán fue claro al justificar esta decisión: el espacio no estaba preparado para cumplir esa función. “Era muy precario. Cuando se utilizaba colapsaban las cloacas, las duchas y la cocina, generando incomodidades tanto para quienes se alojaban como para quienes trabajaban en el lugar”, explicó.





En este contexto, el funcionario señaló que se optó por priorizar el desarrollo de actividades deportivas por sobre el alojamiento, aunque se mantuvo un sector reducido para ese fin. La medida apunta a mejorar la funcionalidad general del polideportivo y evitar inconvenientes estructurales que se repetían cada vez que se utilizaban las instalaciones para hospedaje.





Barzán también se refirió a la situación general de la infraestructura deportiva en la localidad, remarcando que actualmente el municipio cuenta con dos gimnasios en uso, además de otros espacios privados o pertenecientes a clubes e instituciones educativas. Sin embargo, reconoció que la demanda supera ampliamente la capacidad disponible. “A veces armamos un rompecabezas los fines de semana. El año pasado llegamos a meter hasta cuatro actividades en un mismo gimnasio”, ejemplificó.





En relación a proyectos de ampliación, mencionó que existe una iniciativa para la construcción de un nuevo polideportivo en un predio cercano al estadio, aunque su ejecución se encuentra frenada por cuestiones económicas. En ese sentido, indicó que el espacio fue cedido al Club Atlético Patagonia para el desarrollo de sus actividades, como una forma de dar respuesta parcial a la falta de infraestructura.





Finalmente, Barzán advirtió que la necesidad de nuevos espacios deportivos no es nueva, pero se ha intensificado con el paso del tiempo. “Hace diez años hablábamos de al menos un polideportivo más. Hoy tenemos que pensar en dos”, afirmó, dejando en claro que el crecimiento de la actividad deportiva en la comunidad exige inversiones que hoy resultan difíciles de afrontar, pero que siguen siendo una prioridad a futuro.