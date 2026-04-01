Reconstruir después del fuego: entregan viviendas y equipamiento a familias afectadas por incendios en El Hoyo



La localidad de El Hoyo comienza a escribir una nueva página luego de los incendios que arrasaron con viviendas y recuerdos. A poco más de 40 días de extinguidas las llamas, el proceso de reconstrucción avanza con la entrega de casas y equipamiento a las familias damnificadas, en lo que autoridades califican como una respuesta rápida y concreta ante la emergencia. La localidad de El Hoyo comienza a escribir una nueva página luego de los incendios que arrasaron con viviendas y recuerdos. A poco más de 40 días de extinguidas las llamas, el proceso de reconstrucción avanza con la entrega de casas y equipamiento a las familias damnificadas, en lo que autoridades califican como una respuesta rápida y concreta ante la emergencia.





Un total de 13 familias que perdieron sus hogares de manera total ya empiezan a ver resultados palpables. El intendente César Salamín confirmó que este 2 de abril se realizará una nueva entrega de viviendas, superando así el 50% del total previsto en la localidad. “No se ha parado de trabajar. A medida que vamos terminando, vamos entregando”, sostuvo, destacando la continuidad de las obras desde el momento del desastre.





La reconstrucción no solo contempla la estructura habitacional, sino también el equipamiento integral de cada hogar. Heladeras, lavarropas, camas, mesas y sillas forman parte de los elementos que comienzan a llegar a las viviendas, permitiendo que las familias puedan reinsertarse en su vida cotidiana con condiciones dignas. Este proceso se financia, en gran parte, con lo recaudado en un festival solidario realizado en el mismo predio semanas atrás.





En ese marco, el presidente del Instituto de Asistencia Social de Chubut, Ramiro Ibarra, destacó el impacto de la iniciativa y el acompañamiento de la comunidad. Según detalló, la recaudación alcanzó aproximadamente 128 millones de pesos, provenientes tanto del Telebingo como de entradas al evento. A ello se sumó una inversión adicional que eleva a cerca de 250 millones de pesos el monto destinado al equipamiento de viviendas y apoyo a brigadas y bomberos.





“El acierto fue haber reconvertido el evento en solidario. La gente lo entendió y acompañó”, señaló Ibarra, quien también remarcó la calidad de las construcciones y el nivel de equipamiento entregado. En algunos casos, las viviendas incluyen televisores, electrodomésticos y mobiliario completo, mientras que otras cuentan con los elementos esenciales, además de instalaciones ya provistas como cocina, calefacción y termotanque.





Las autoridades coincidieron en resaltar el compromiso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien acompañó el proceso desde el inicio de la emergencia hasta la etapa actual de reconstrucción. Su presencia en la nueva jornada de entrega refuerza, según indicaron, el respaldo institucional a las familias afectadas.





Más allá de los números y las obras, Salamín puso el foco en el impacto humano de la tragedia: “Las familias perdieron todo. Quizás los recuerdos no se recuperan, pero al menos podemos garantizarles un techo y lo mínimo indispensable para empezar de nuevo”. En ese sentido, aseguró que el acompañamiento continuará hasta que se entregue la última vivienda.





La reconstrucción en El Hoyo se presenta así como una respuesta concreta frente a una de las situaciones más difíciles que atravesó la comunidad en los últimos años, combinando gestión estatal, solidaridad social y un objetivo común: devolverle a las familias la posibilidad de reconstruir sus vidas.