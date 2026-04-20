Río Negro consolida el rumbo con la puesta en marcha del IAPID

En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica solicitó a la Legislatura la designación de dos representantes —uno por la mayoría y otro por la minoría— para integrar la Mesa Directiva del Instituto, tal como establece la Ley K 5098.





La puesta en funcionamiento del IAPID forma parte de una decisión política de ordenar, planificar y proyectar el crecimiento de la provincia con una visión integral, articulando áreas clave del Gobierno y sumando representación institucional.

La Mesa Directiva estará conformada por:





• Un intendente, que será definido por sorteo entre quienes manifiesten interés

• Dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la minoría

• Representantes de diferentes ministerios del Poder Ejecutivo

El Gobernador Alberto Weretilneck dispuso iniciar el proceso de conformación del Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID), un organismo clave para consolidar una mirada de desarrollo a largo plazo en Río Negro.Con este paso, Río Negro avanza en la consolidación de herramientas de gestión que permiten sostener el rumbo, anticipar escenarios y acompañar el desarrollo productivo y social de toda la provincia, con el Gobernador como garante de ese proceso.