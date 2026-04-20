Río Negro consolida el rumbo con la puesta en marcha del IAPID

Noticias Del Bolson abril 20, 2026



El Gobernador Alberto Weretilneck dispuso iniciar el proceso de conformación del Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo (IAPID), un organismo clave para consolidar una mirada de desarrollo a largo plazo en Río Negro.
En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica solicitó a la Legislatura la designación de dos representantes —uno por la mayoría y otro por la minoría— para integrar la Mesa Directiva del Instituto, tal como establece la Ley K 5098.

La puesta en funcionamiento del IAPID forma parte de una decisión política de ordenar, planificar y proyectar el crecimiento de la provincia con una visión integral, articulando áreas clave del Gobierno y sumando representación institucional.
La Mesa Directiva estará conformada por:

• Un intendente, que será definido por sorteo entre quienes manifiesten interés
• Dos legisladores, uno por la mayoría y otro por la minoría
• Representantes de diferentes ministerios del Poder Ejecutivo
Con este paso, Río Negro avanza en la consolidación de herramientas de gestión que permiten sostener el rumbo, anticipar escenarios y acompañar el desarrollo productivo y social de toda la provincia, con el Gobernador como garante de ese proceso.






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