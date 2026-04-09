Son 100 mil los rionegrinos que ya cuentan con su historia clínica digital

En este marco, ya son 829 agentes de salud los que registran información en el sistema, acumulando más de 400 mil registros clínicos.





La HSI permite centralizar la información médica de cada paciente y acceder a ella en tiempo real desde cualquier establecimiento de la red sanitaria. Esto facilita el seguimiento de la salud, mejora la calidad de la atención y brinda mayor seguridad tanto a pacientes como a equipos de salud.





En este sentido, Mangini indicó que "lo más importante es compartir la información sanitaria de nuestros pacientes, porque el sistema de salud trabaja en red, con centros de salud, puestos sanitarios, hostipales, y esto nos permite ser más eficientes".





El sistema ya funciona en hospitales de Viedma, General Conesa, San Antonio Oeste, Las Grutas, Ramos Mexia y Guardia Mitre, y continúa su avance en otras localidades como, Cipolletti , El Bolsón y Cinco Saltos, con capacitación constante a los equipos para fortalecer su implementación.

Esta politica forma parte de un proceso de modernización del Estado que tiene como objetivo construir una red provincial de historias clinicas digitales, garantizando una atención más ágil, integrada y accesible para toda la comunidad.





De esta manera, Rio Negro sigue avanzando hacia un sistema de salud más eficiente, cercano y preparado para dar respuesta a las necesidades de cada rionegrino y rionegrina.

El Ministerio de Salud de Rio Negro, a través de la Secretaria de Salud Digital, continúa consolidando la transformación digital del sistema sanitario mediante la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), una herramienta clave que mejora la atención en toda la red pública.La Secretaria de Salud Digital, Giuliana Mangini, indicó que actualmente "ya son 46 instituciones, entre hospitales y centros de salud, las que se encuentran digitalizadas, con 100 mil rionegrinos y rionegrinas que cuentan con su historia de salud dentro del sistema digital".