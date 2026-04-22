UPAMI amplía su propuesta en la región: más de 11 talleres gratuitos para adultos mayores, con fuerte apuesta a la tecnología y la inclusión digital



El programa UPAMI, impulsado en conjunto entre el PAMI y la Universidad Nacional de Río Negro, continúa consolidándose en la región con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a personas adultas mayores. Este año, la propuesta alcanza un total de 11 espacios de formación, combinando modalidades presenciales y virtuales, con el objetivo de acercar herramientas, conocimientos y nuevas experiencias a la comunidad. El programa UPAMI, impulsado en conjunto entre el PAMI y la Universidad Nacional de Río Negro, continúa consolidándose en la región con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a personas adultas mayores. Este año, la propuesta alcanza un total de 11 espacios de formación, combinando modalidades presenciales y virtuales, con el objetivo de acercar herramientas, conocimientos y nuevas experiencias a la comunidad.





Alejandro Otero, coordinador de los talleres en la región, explicó que se trata de un programa de extensión universitaria que articula el trabajo entre las universidades públicas y el PAMI en todo el país. En el caso local, la iniciativa se desarrolla con fuerte presencia territorial y una creciente participación.





“Este año pudimos organizar 11 talleres: nueve presenciales y dos virtuales. Siete se dictan en la universidad y dos en el Altillo, mientras que las propuestas virtuales incluyen temáticas como inteligencia artificial para adultos y otro espacio de formación a distancia”, detalló.





Entre las propuestas, uno de los talleres que genera mayor interés es el de uso del celular, pensado para quienes buscan familiarizarse con la tecnología cotidiana. “Después de muchos años trabajando con computadoras, nos dimos cuenta de que hoy la mayoría de las personas tiene un celular en la mano. Entonces el taller apunta a descubrir todo lo que se puede hacer con ese dispositivo, de una manera accesible y hasta divertida”, comentó Otero.





El coordinador también destacó la trayectoria del espacio, que lleva más de una década desarrollándose y evolucionando según las necesidades de los participantes. “Es muy gratificante ver cómo la gente aprende, se anima y se ríe mientras incorpora herramientas que le facilitan la vida diaria”, agregó.





En cuanto a la inscripción, explicó que el proceso es gratuito y se realiza de manera online a través de la página de UPAMI, donde los interesados pueden consultar la oferta disponible según la universidad. Sin embargo, también se brinda acompañamiento presencial para quienes tengan dificultades con la tecnología.





“Sabemos que puede ser complicado para algunos, por eso invitamos a acercarse a la oficina regional de PAMI, en San Martín y Balcarce, donde el equipo puede ayudarlos a completar la inscripción”, indicó.





Además, remarcó que si bien el sistema online solicita ser afiliado a PAMI, existe flexibilidad para garantizar el acceso. “La idea es que nadie quede afuera. Si alguien no puede inscribirse por la plataforma, puede acercarse o comunicarse y nosotros buscamos la forma de anotarlo igual”, aseguró.





Con una propuesta que combina formación, inclusión y socialización, los talleres UPAMI se consolidan como un espacio clave para promover el aprendizaje continuo en adultos mayores, adaptándose a los nuevos tiempos y fomentando el acceso a la tecnología en la vida cotidiana.