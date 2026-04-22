Unión del Sur renueva su conducción en asamblea y proyecta una nueva etapa de crecimiento



El Club Unión del Sur de la localidad se prepara para llevar adelante su asamblea ordinaria este viernes 24 de abril, en un contexto de renovación institucional y con múltiples desafíos por delante. Así lo expresó su actual presidente, Javier Arévalo, uno de los referentes históricos de la institución, quien trazó un balance de gestión y anticipó los ejes de esta nueva etapa. El Club Unión del Sur de la localidad se prepara para llevar adelante su asamblea ordinaria este viernes 24 de abril, en un contexto de renovación institucional y con múltiples desafíos por delante. Así lo expresó su actual presidente, Javier Arévalo, uno de los referentes históricos de la institución, quien trazó un balance de gestión y anticipó los ejes de esta nueva etapa.





“Se viene otra asamblea más, en lo personal la tercera dentro de estas últimas gestiones en las que me tocó ser presidente. Se termina un ciclo y arranca otro”, señaló Arévalo, dejando en claro que, si bien no continuará al frente de la conducción, seguirá vinculado al club desde otro rol. La renovación será total: los 14 cargos de la comisión directiva quedarán a disposición para la conformación de un nuevo equipo de trabajo.





El dirigente destacó el crecimiento sostenido de la institución, tanto en infraestructura como en vida social. “El club hoy tiene muchas actividades, muchos proyectos y materiales para seguir avanzando con obras. Hay mucho por hacer todavía”, afirmó. En ese sentido, subrayó la consolidación del espacio como punto de encuentro barrial: “Siempre tuvo inserción en el barrio Obrero, pero ahora se sumó también Luján Norte. Llegan chicos y chicas de todos lados y eso le da una vida social muy importante”.





Uno de los ejemplos más claros de esta dinámica se refleja en la actividad semanal. “Los miércoles son los días más completos: arrancamos a las 5 de la tarde y terminamos cerca de las 11 de la noche, con fútbol, handball, vóley y newcom. El club está activo todo el tiempo”, detalló.





Arévalo también hizo un repaso histórico sobre la evolución del predio: “Hubo un tiempo en que no había nada, literalmente nada. Era un peladero. Después se construyó el tinglado y a partir de ahí hubo que seguir gestionando para sumar infraestructura. Todo esto fue posible gracias a la gente que acompañó, que se sumó, que volvió y a los barrios que se apropiaron del club”.





Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo el sostenimiento económico. El presidente fue contundente al respecto: “La realidad es que el socio no es hoy el principal sostén. Tenemos unos 190 socios, pero activos en las asambleas participan entre 25 y 30”. En esa línea, reconoció la necesidad de fortalecer el vínculo con la masa societaria: “Hay que hacer una campaña para atraer socios. Lo hemos intentado de mil maneras, pero la única forma de que se sumen es brindando algo concreto”.





La situación económica general también impacta de lleno en la institución. “La crisis es transversal y el club lo siente. Cuando no alcanza la plata, lo primero que deja de pagar la gente es la cuota social”, explicó. Incluso con una cuota accesible actualmente fijada en mil pesos los ingresos resultan insuficientes: “Si pagaran 100 socios serían 100 mil pesos por mes, y eso no alcanza ni para cubrir gastos básicos como transporte o servicios”.





A pesar de este panorama, desde la conducción destacan el rol social que cumple el club en la comunidad y la importancia de sostenerlo activo. La próxima asamblea no solo marcará el cierre de una gestión, sino también el inicio de una nueva etapa, con la expectativa de sumar más vecinos y fortalecer el proyecto colectivo que Unión del Sur viene construyendo desde hace años.