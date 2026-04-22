Bomberos Voluntarios de Cholila convocan a asamblea extraordinaria para definir la posible venta de un autobomba



La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cholila convocó a sus socios a participar de una asamblea extraordinaria que se realizará el próximo 14 de mayo de 2026, a partir de las 17:30 horas, en la sede de la institución ubicada en la intersección de las calles Río Carrenleufú y Los Maitenes. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cholila convocó a sus socios a participar de una asamblea extraordinaria que se realizará el próximo 14 de mayo de 2026, a partir de las 17:30 horas, en la sede de la institución ubicada en la intersección de las calles Río Carrenleufú y Los Maitenes.





El encuentro tendrá como punto central el análisis de la posible venta de un vehículo perteneciente al cuartel. Se trata de un camión autobomba marca MAN, modelo 11.168HA, del año 1979, con tracción 4x4. Según se informó oficialmente, los asociados deberán evaluar su estado actual y la conveniencia de su continuidad operativa, en función de las necesidades del servicio que presta la institución en la localidad.





La convocatoria, realizada por la Comisión Directiva, se enmarca en lo establecido por el estatuto social vigente, y representa una instancia clave para la toma de decisiones vinculadas a los recursos materiales del cuartel. En este sentido, el debate sobre el futuro del autobomba cobra relevancia en un contexto donde el equipamiento resulta fundamental para garantizar una respuesta eficiente ante emergencias.





Además del tratamiento de este tema, durante la asamblea se procederá a la elección de dos asambleístas, quienes tendrán la responsabilidad de firmar el acta correspondiente junto al presidente y la secretaria de la institución.





Desde la entidad se recordó que, en caso de no alcanzarse el quórum a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente luego de una tolerancia de 30 minutos, con el número de socios presentes.





La reunión se presenta como una oportunidad para que los integrantes de la asociación participen activamente en decisiones que impactan directamente en el funcionamiento del cuartel, en una comunidad donde la labor de los bomberos voluntarios resulta esencial para la seguridad y el bienestar de los vecinos.