Reinstauran la imagen de San Expedito tras un hecho de vandalismo en El Bolsón

Con un acto encabezado por el padre Pepe Linch y el intendente Bruno Pogliano, la comunidad recuperó un espacio de fe, reflexión y encuentro en una plazoleta de la localidad.





En una ceremonia cargada de simbolismo y mensaje comunitario, quedó reinstaurada la imagen de San Expedito en una plazoleta de El Bolsón, luego de que fuera vandalizada durante el año 2025. El acto contó con la participación del intendente Bruno Pogliano, concejales, funcionarios municipales y vecinos, quienes acompañaron la reposición de este espacio pensado para la oración y el recogimiento.





El primero en tomar la palabra fue el cura párroco “Pepe” Linch, quien brindó un mensaje centrado en la fe, la convivencia y el sentido profundo del culto a los santos. En ese marco, destacó la importancia de la intercesión de figuras como San Expedito, a quienes definió como “hombres y mujeres iguales a nosotros, que han demostrado coherencia a lo largo de su vida”.





Durante su intervención, el sacerdote también llamó a reflexionar sobre los valores que deben guiar a la sociedad, remarcando que “no se puede obedecer nunca una orden inmoral” y subrayando la necesidad de sostener principios éticos incluso en contextos adversos. Asimismo, promovió el diálogo interreligioso y la convivencia pacífica: “Más allá de las ideologías políticas, lo que tiene que haber siempre es encuentro, diálogo y amistad”, expresó.





El acto incluyó un momento de oración colectiva, en el que los presentes participaron del rezo del Padre Nuestro, reforzando el carácter espiritual de la jornada.





Por su parte, el intendente Bruno Pogliano valoró la restitución de la imagen como un hecho significativo para la comunidad. Recordó que la plazoleta había sido inaugurada en 2024 con el objetivo de convertirse en “un lugar de reflexión, de oración y de paz”, y lamentó que haya sido objeto de vandalismo tiempo después.





“Nunca la violencia, nunca la agresión es el camino”, afirmó el jefe comunal, quien además vinculó este mensaje con la necesidad de fortalecer la convivencia social. En ese sentido, hizo referencia al reciente aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, retomando su legado de unidad, diálogo y paz como guía para la comunidad.





Pogliano fue enfático al señalar que, ante cualquier nuevo hecho de vandalismo, el municipio volverá a restaurar el espacio: “Si alguien quiere volver a vandalizar esta imagen, volveremos a colocar otra nueva”, sostuvo, reafirmando el compromiso de su gestión con la preservación de estos lugares.





Finalmente, el intendente invitó a vecinos y vecinas a acercarse a la plazoleta para “encontrar un momento de reflexión, de silencio y de encuentro”, destacando el valor de estos espacios en la vida cotidiana de la comunidad.