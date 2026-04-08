Vecinos de Mallín Ahogado reconstruyeron una garita para el transporte público tras el incendio



El pasado fin de semana, vecinos y vecinas de la zona rural de Mallín Ahogado se organizaron para dar respuesta a una necesidad urgente: brindar resguardo a niños y niñas que esperan el transporte escolar, así como también a usuarios del transporte público. El pasado fin de semana, vecinos y vecinas de la zona rural de Mallín Ahogado se organizaron para dar respuesta a una necesidad urgente: brindar resguardo a niños y niñas que esperan el transporte escolar, así como también a usuarios del transporte público.





Tras varios días de clima inestable y fuertes lluvias, quedó en evidencia la falta de un espacio cubierto para la espera. Frente a esta situación, la comunidad decidió actuar de manera conjunta, reuniendo donaciones de materiales y aportando mano de obra para concretar, en una sola jornada, la reconstrucción de la garita que había sido afectada por el incendio de Confluencia en enero de 2025.





La obra fue posible gracias al aporte de madera por parte de la familia del mercadito El Gringo y la colaboración de Techos Australes, permitiendo así avanzar rápidamente en la construcción de un espacio que beneficiará a todos los vecinos y vecinas que utilizan el transporte público y escolar.





Una vez más, la organización comunitaria y los gestos de solidaridad demostraron su eficacia, dando respuesta concreta a una necesidad cotidiana en la zona.