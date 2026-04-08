La RTO vuelve a El Bolsón y funcionará de manera permanente

La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) volvió a funcionar en la localidad y esta vez lo hace de manera definitiva, marcando un cambio importante para conductores particulares y transportistas de la región que ya no deberán trasladarse a otras localidades para cumplir con este requisito.





Al frente de la planta se encuentra Ibrahim Gazi, quien recientemente se instaló en la localidad y encabezó junto a su equipo el proceso de montaje y puesta en marcha. Según explicó, los trabajos se realizaron durante el último mes con la colaboración de técnicos provenientes de Córdoba, logrando dejar operativos todos los equipos necesarios para comenzar a brindar el servicio.





La atención al público comenzará a partir del lunes y, en esta primera etapa, será por orden de llegada. El horario de funcionamiento será de 9 a 17 horas, de manera corrida. Gazi adelantó que próximamente se implementará un sistema de turnos para organizar mejor la demanda, una vez que el servicio esté plenamente estabilizado.





La planta está ubicada sobre calle José Hernández, entre Rivadavia, en un galpón visible para quienes circulan por la zona. Allí podrán realizar la verificación tanto vehículos particulares como pick-ups, con un costo aproximado de 48.100 pesos para autos y cerca de 70.000 pesos para camionetas.





Además, el servicio también alcanzará a vehículos de mayor porte. En el caso de colectivos y micros, se establecerán días específicos para la atención de empresas, con el objetivo de no interferir con la circulación habitual de usuarios particulares. Asimismo, la planta se encuentra habilitada para realizar inspecciones a transportes pesados, una demanda histórica del sector que muchas veces debía trasladarse a otras ciudades.





Otro punto destacado es que no será necesario tener domicilio en El Bolsón para acceder al servicio. Conductores de localidades cercanas como El Hoyo, Lago Puelo o incluso Esquel podrán gestionar una excepción de manera sencilla, enviando por correo electrónico la documentación del vehículo. Una vez aprobada, solo deberán acercarse a la planta para completar la verificación.





Desde la nueva administración destacaron que el objetivo es brindar un servicio ágil y transparente, permitiendo a los usuarios conocer el estado real de sus vehículos y circular con mayor seguridad. Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico itvsrlelbolson@gmail.com

, donde se responderán dudas y se gestionarán solicitudes.