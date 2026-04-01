Vigilia del 2 de Abril en El Bolsón

Noticias Del Bolson abril 01, 2026

El intendente Bruno Pogliano invita a los medios de comunicación y a toda la comunidad a participar de la Vigilia del 2 de Abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años de esta fecha tan significativa para nuestro país.

El encuentro se llevará a cabo el día 1 de abril desde las 21:00 horas en el Anfiteatro Héroes de Malvinas del Centenario, y contará con el siguiente programa:

21:00 hs: Apertura con actividades culturales
23:45 hs: Formación especial “Guardia de Honor Gendarmería Nacional”
00:00 hs: Himno Nacional Argentino, Marcha de Malvinas, toque de diana, ofrenda floral y palabras de veteranos y autoridades
00:10 hs: Encendido de velas en homenaje a los héroes de Malvinas

Invitamos a los medios a acompañar y difundir este importante acto, que nos convoca a la memoria, el respeto y el reconocimiento de quienes defendieron nuestra soberanía.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. 











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