Quiso recuperar una casa, pero la había vendido hace 20 años: rechazan la demanda de reivindicación. Roca

Una mujer de Roca inició una demanda de reivindicación para recuperar una casa. Aseguró que la propiedad era suya y que la ocupante actual no tenía permiso para permanecer allí.





Según su relato, el vínculo comenzó con un contrato de alquiler y luego hubo negociaciones de venta que fracasaron porque los compradores no pagaron las cuotas ni los impuestos.





Sin embargo, la historia detrás del conflicto era distinta. En 2004, la dueña firmó un boleto de compraventa y entregó las llaves de la vivienda de forma voluntaria a la pareja de la mujer que intentó desalojar.





El fuero Civil de Roca resolvió rechazar la demanda de reivindicación. La mujer no logró demostrar la rescisión del acuerdo de compraventa ni la pérdida involuntaria de la posesión del inmueble. La jueza entendió que la entrega de la vivienda se realizó de forma voluntaria y que, sin una resolución legal de ese contrato, no correspondía ordenar la restitución.





Este criterio evitó un desalojo que habría agravado la situación de la mujer, quien pagó alquiler en su momento y hoy no cuenta con otra alternativa habitacional. La decisión judicial ponderó no solo los aspectos formales del derecho, sino también las consecuencias concretas en la vida de una familia, en especial la de tres hijos que dependen de ese hogar.





En su presentación, el hombre, expareja de la actual ocupante, sostuvo que había adquirido la propiedad mediante un boleto de compraventa y que la destinó a sus hijos. Afirmó que luego cedió esos derechos a la mujer y a una de sus hijas, y que durante el tiempo en que vivieron allí realizaron pagos de servicios y gestiones para regularizar la situación. Con esos argumentos, buscó respaldar la permanencia de la familia en la vivienda.





Así, se rechazó el reclamo de la antigua dueña. En su fallo, la magistrada determinó que no es posible exigir la devolución de una propiedad si el titular se desprendió de ella voluntariamente a través de una venta.