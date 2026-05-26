Alquiló un departamento por Facebook, no pudo mudarse y se ordenó devolverle el dinero. San Antonio Oeste



Una mujer de San Antonio Oeste inició una demanda judicial luego de entregar dinero para alquilar un departamento que finalmente no pudo habitar. Según expuso en el expediente, el contacto con la propietaria surgió a partir de una publicación en Facebook. Una mujer de San Antonio Oeste inició una demanda judicial luego de entregar dinero para alquilar un departamento que finalmente no pudo habitar. Según expuso en el expediente, el contacto con la propietaria surgió a partir de una publicación en Facebook.

La mujer sostuvo que ambas partes acordaron el alquiler de la vivienda y que realizó las transferencias correspondientes al depósito y al primer mes. También afirmó que recibió las llaves del inmueble para concretar la mudanza.

Sin embargo, dos días después, la propietaria le pidió que devolviera las llaves debido a una pérdida de gas que debía reparar. De acuerdo con la presentación judicial, una semana más tarde la dueña del departamento informó que no podría alquilar la vivienda porque una inspección detectó que el inmueble no reunía las condiciones de seguridad necesarias.

Frente a esa situación, la mujer reclamó la devolución del dinero entregado. Según indicó en la demanda, solo recibió una parte de la suma abonada y, ante la falta de respuesta por el resto del reclamo, acudió al Juzgado de Paz para exigir el reintegro mediante una demanda de menor cuantía.

Como prueba, presentó comprobantes de transferencias bancarias y copias de conversaciones mantenidas por WhatsApp con la demandada.

Al analizar el caso, el juzgado remarcó que los comprobantes bancarios y las conversaciones incorporadas al expediente resultaron suficientes para acreditar la entrega del dinero y el incumplimiento del acuerdo de alquiler.

Finalmente, la jueza de Paz suplente condenó a la dueña del departamento a abonarle a la mujer 230.000 pesos, más intereses.