Bariloche: hallan el auto usado por delincuentes que mataron a Elías Miguel

La investigación por el crimen del comerciante asesinado en Bariloche, Elías Miguel, sumó un avance clave este viernes, cuando efectivos de la Policía de Río Negro lograron encontrar el vehículo que habría sido utilizado por los sospechosos para escapar. El auto estaba oculto en un taller de chapa y pintura y fue ubicado durante una serie de tareas investigativas que continúa sumando pruebas para esclarecer el homicidio.

El hallazgo se produjo luego de varios días de trabajo por parte de los efectivos, que reconstruyen movimientos y analizan distintos indicios. Finalmente, elRenault Clio gris apareció escondido entre otros vehículos dentro de un taller ubicado en la calle Sargento García, a pocas cuadras de una vivienda que ya había sido allanada en el barrio 2 de Abril.

Según trascendió, el descubrimiento fue posible gracias al cruce de información recolectada por personal policial que trabajó sobre cámaras, testimonios y seguimientos realizados en distintos sectores de Bariloche. Esa línea investigativa permitió llegar hasta el lugar donde el auto permanecía oculto, presuntamente para evitar que fuera detectado por las autoridades.

Una vez localizado, se secuestro de inmediato para realizar pericias mecánicas, levantamiento de rastros y otras medidas técnicas que podrían resultar determinantes para la causa. Los investigadores buscan ahora establecer con precisión quiénes utilizaron el automóvil y qué participación tuvo cada una de las personas involucradas.

En paralelo, el propietario del taller fue citado a declarar y deberá presentarse acompañado por un abogado defensor. Mientras tanto, los peritos continuarán trabajando sobre el rodado secuestrado, ya que no descartan encontrar nuevos elementos que permitan avanzar sobre otras posibles responsabilidades.

Por otra parte, fuentes vinculadas a la investigación remarcaron el intenso trabajo desplegado durante los últimos días por distintas áreas de la Policía de Río Negro, que mantuvieron operativos, seguimientos y allanamientos en distintos puntos de la ciudad. El objetivo sigue siendo reunir todas las pruebas necesarias para reconstruir cómo se produjo el ataque y quiénes participaron de la fuga posterior.

Por el crimen hay dos personas detenidas. Una de ellas es un conocido delincuente fugado de Chubut, que tenía pedido de captura vigente y múltiples antecedentes. Fue aprhendido en el hospital Zonal, a donde fue atendido por una herida de bala en un ojo. El otro delincuente es de Bariloche y en la audiencia de formulación de cargos reconoció haber participado del hecho.