El movimiento policial llamó la atención de vecinos y automovilistas, especialmente en sectores donde hubo retenes, recorridas y patrullajes reforzados. El objetivo principal fue incrementar la presencia preventiva en la vía pública, detectar situaciones sospechosas y reforzar la seguridad en zonas de gran circulación.





Además, el despliegue contó con la participación coordinada de distintas unidades policiales y organismos municipales. Intervinieron efectivos del COER, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), Brigada Rural, efectivos de la Comisaría 42° con móviles policiales, personal peatonal dependiente de la Unidad Regional III, uniformados de la Comisaría 28° del puesto ruta, integrantes del Cuerpo de Seguridad Vial, agentes de Tránsito Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad Municipal.

Los controles se extendieron en barrios como Nahuel Hue, Malvinas, Frutillar, 2 de Abril, 645 Viviendas, Valle Azul, 29 de Septiembre, Pilar I, Cooperativa 258, 136 Viviendas, Frutillar Alto, El Unión y El Saber, entre otros sectores considerados estratégicos por las autoridades de seguridad.





Mientras se desarrollaban las tareas, decenas de conductores fueron identificados y se verificó documentación vehicular en distintos puntos de la ciudad. También se realizaron controles preventivos sobre personas que circulaban a pie, en moto y autos. La presencia simultánea de moviles policiales y efectivos caminando por los barrios generó un fuerte impacto visual y reforzó la sensación de control en la vía pública.

La Policía de Río Negro desplegó un operativo de saturación en distintos sectores de Bariloche, donde se realizaron controles vehiculares e identificación de personas en barrios considerados clave para las tareas preventivas. El procedimiento formó parte del esquema integral de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, con una fuerte presencia de efectivos, móviles y grupos especiales distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.Por otra parte, desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos busca fortalecer la prevención y consolidar el trabajo coordinado entre las distintas áreas involucradas en seguridad y control urbano. En ese sentido, remarcaron que los operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de Bariloche como parte de una estrategia sostenida para reforzar la presencia policial en sectores sensibles de la ciudad. Un despliegue que buscó llevar tranquilidad a los vecinos y aumentar la prevención en espacios públicos.