Un incendio destruyó por completo una vivienda en Loma del Medio



Las sirenas de emergencia despertaron a los vecinos de Loma del Medio durante la madrugada de este jueves, luego de que se desatara un incendio que terminó destruyendo por completo una vivienda. Las sirenas de emergencia despertaron a los vecinos de Loma del Medio durante la madrugada de este jueves, luego de que se desatara un incendio que terminó destruyendo por completo una vivienda.





La segunda jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, confirmó que el alerta ingresó alrededor de las 6:30 de la mañana, movilizando rápidamente a varias dotaciones hacia el lugar.





“Fue una vivienda de aproximadamente 10 por 10 metros la que sufrió daños totales”, explicó , Millaleo además que la propietaria no se encontraba en el domicilio al momento del siniestro, ya que había pasado la noche en la casa de una amiga cercana.

El dato fue destacado por los propios rescatistas, teniendo en cuenta la rapidez con la que avanzaron las llamas y el nivel de destrucción que sufrió la estructura. En pocos minutos, el fuego consumió por completo la vivienda.





En el operativo trabajó personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón con apoyo de brigadistas del SPLIF, quienes lograron controlar el incendio y evitar que se propagara hacia sectores aledaños.





Por el momento se investigan las causas que originaron el foco ígneo, mientras que no se reportaron personas heridas.