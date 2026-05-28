Río Negro fortalece su estrategia de prevención de incendios

El proyecto forma parte del Programa de Desarrollo Productivo Rural, destinado a la gestión integral de riesgos, e incluye inversiones destinadas al fortalecimiento del SPLIF Río Negro, con foco en infraestructura, logística, equipamiento especializado, conectividad, capacitación técnica y sistemas de alerta temprana.







La iniciativa se apoya en un trabajo que la Provincia viene profundizando especialmente en las últimas temporadas, atravesadas por incendios de gran magnitud y condiciones climáticas cada vez más complejas.

Uno de los eventos que marcó un punto de inflexión fue el incendio de Cuesta del Ternero, registrado durante la temporada 2021, que afectó 6.681 hectáreas y demandó un costo operativo superior a los 6,7 millones de dólares. Luego se sumó el incendio Los Manzanos, durante 2024, con 12.389 hectáreas de bosque nativo afectadas. Más recientemente, el incendio Confluencia impactó sobre 166 viviendas y 3.890 hectáreas en la región andina.





En paralelo, las altas temperaturas, la disminución de precipitaciones, las sequías prolongadas, el aumento de tormentas eléctricas y los fuertes vientos generan incendios más rápidos, agresivos y difíciles de controlar. A eso se suma el crecimiento de las zonas de interfase entre áreas urbanas y rurales, aumentando el riesgo sobre comunidades, infraestructura y sistemas productivos.

Frente a ese escenario, Río Negro viene fortaleciendo sostenidamente el trabajo del SPLIF con incorporación de brigadistas, medios aéreos, cámaras de detección, sistemas de monitoreo, conectividad y equipamiento especializado, además de mejoras en las centrales operativas de Bariloche, El Bolsón y General Conesa.





Actualmente, la provincia cuenta con herramientas de vigilancia permanente, detección temprana y análisis de riesgo para mejorar la capacidad de anticipación y reducir tiempos de respuesta ante emergencias.







El financiamiento que se gestiona ante el BID busca fortalecer y ampliar esa estrategia provincial. Entre las acciones previstas se encuentran ampliaciones en las tres centrales operativas del SPLIF, incorporando centros de capacitación, talleres, módulos logísticos y helipuntos para optimizar el despliegue territorial.

También se prevé la adquisición de vehículos 4x4 con cisterna, motobombas, maquinaria para reducción de combustible vegetal, estaciones meteorológicas, cámaras de detección, sistemas de alerta temprana y equipamiento de conectividad satelital.





Otro de los ejes centrales será la capacitación especializada para brigadistas y equipos técnicos en prevención y manejo de incendios de comportamiento extremo, incorporando intercambio de experiencias junto a equipos internacionales especializados como los GRAF de España.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, señaló que “los incendios ya no son eventos excepcionales. La Provincia viene sosteniendo una política pública de fortalecimiento del SPLIF entendiendo que la prevención, la tecnología y la capacidad de respuesta son fundamentales para proteger vidas, producción, comunidades y ambiente”.





La semana pasada concluyeron las consultas públicas realizadas en distintas localidades de la provincia, instancia participativa requerida para continuar avanzando en la evaluación integral del financiamiento internacional.

Río Negro sostiene desde hace años una estrategia integral de prevención y combate de incendios forestales basada en inversión pública, fortalecimiento operativo, incorporación de tecnología y trabajo territorial. En ese camino, la Provincia gestiona financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar y consolidar herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos cada vez más extremos en toda la Patagonia.