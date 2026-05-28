Rápido accionar policial permitió detener a un hombre tras un robo en proceso



El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles sobre un procedimiento policial realizado durante la madrugada en El Bolsón, donde gracias al rápido accionar conjunto entre personal de la Comisaría local y operadores del sistema de emergencias 911, se logró detener a un hombre que había protagonizado un robo en proceso. El subcomisario Víctor Escobar brindó detalles sobre un procedimiento policial realizado durante la madrugada en El Bolsón, donde gracias al rápido accionar conjunto entre personal de la Comisaría local y operadores del sistema de emergencias 911, se logró detener a un hombre que había protagonizado un robo en proceso.





Según explicó Escobar, el hecho ocurrió alrededor de las 2:50 de la madrugada, cuando un vecino alertó al sistema de emergencias sobre un ilícito que se estaba desarrollando en calle Azcuénaga al 104. Inmediatamente se despachó un móvil policial al lugar, mientras que de manera paralela los operadores del 911 comenzaron a realizar el seguimiento mediante las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

“El trabajo conjunto entre el personal de comisaría, servicio de calle y también del 911 fue fundamental”, destacó el subcomisario, quien además remarcó el rol clave que tuvieron las cámaras de monitoreo para localizar rápidamente al sospechoso.

De acuerdo a la información oficial, una de las cámaras emplazadas sobre calle Azcuénaga detectó a un sujeto cruzando el puente de la zona llevando distintos elementos en su poder. Posteriormente, al arribar al lugar, el personal policial constató que el autor había provocado la rotura del vidrio del lado del conductor de un vehículo estacionado para concretar el robo.





Tras entrevistarse con el damnificado y obtener las características físicas y de vestimenta del sospechoso, se inició un operativo de búsqueda que permitió ubicarlo a pocas cuadras del lugar del hecho.





Al momento de la demora, el individuo llevaba consigo varios elementos presuntamente sustraídos, entre ellos herramientas, una batería, un compresor y luminarias, los cuales fueron secuestrados por el personal policial.





Escobar resaltó nuevamente la importancia de la articulación entre los efectivos en la calle y el monitoreo permanente del sistema de cámaras del 911, herramienta que en las últimas semanas ha sido clave para esclarecer distintos hechos delictivos en la localidad.