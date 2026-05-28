Bariloche: Río Negro lanzó el operativo de recarga de garrafas

Con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, se puso en marcha en San Carlos de Bariloche el programa Energía en tu Hogar, con una logística renovada, un sistema digital de validación y más de 8.200 familias alcanzadas en toda la provincia. “Si hay algo que tenemos los rionegrinos es que nunca dejamos a nadie atrás. Y menos a quienes más acompañamiento necesitan”, resaltó el Mandatario.

Weretilneck destacó el alcance del plan y subrayó el compromiso del Estado Provincial con los sectores más vulnerables: “Si una Provincia o un Municipio abandona este tipo de acciones, cuando hay nieve, lluvia y fríos tremendos, ¿qué se puede esperar de alguien que se olvida de esta población?”.

El plan comenzará el lunes 1 de junio. El operativo alcanzará a 8.217 familias rionegrinas en todo el territorio provincial, con una proyección de 66.698 garrafas a distribuir durante la temporada de mayor demanda energética y una inversión provincial que supera los $2.152 millones.

La presentación fue encabezada por la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien expuso la logística del programa y el trabajo territorial previsto para facilitar el acceso de las familias que más lo necesitan. Contrastó la estrategia y la inversión rionegrina con el contexto nacional “Vemos que el Gobierno Nacional está quitando los subsidios, e incluso que diputados que representan a la Patagonia están votando a favor de quitar la Zona Fría, mientras el Gobierno Provincial sigue acompañando a su gente. No se trata solo del esfuerzo económico, sino de la decisión política de estar junto a las familias en los meses más duros del año”.

En este sentido, dimensionó el impacto y el esfuerzo financiero que representa el programa: “Este monto equivale a construir una escuela entera, a adquirir 60 patrulleros o a comprar 14 ambulancias de alta complejidad. El esfuerzo que hace la Provincia es verdaderamente grande”.

Confini explicó que las entregas estarán estrictamente coordinadas: “Cuando el camión esté en viaje, se enviará un mensaje a los vecinos para que puedan acercarse. Tenemos que llegar a muchos puntos de entrega por día, por eso buscamos acortar los tiempos lo máximo posible y evitar que las familias sufran demoras o esperas innecesarias en el frío”.





Convenio con Coopetel para la provisión del servicio

Para la ejecución del operativo, el Gobierno de Río Negro formalizó una adenda al convenio marco vigente con Coopetel, cooperativa que ya participaba en ediciones anteriores del programa mediante la provisión de gas envasado. La entidad cuenta con las habilitaciones requeridas para operar en el mercado y dispone del stock de envases necesario para garantizar las entregas.

En este marco, Weretilneck destacó el valor adicional de contar con una cooperativa local para la prestación del servicio: “Los trabajadores son locales y lo que Coopetel genere acá va a quedar en los socios de la cooperativa y en los vecinos de toda la cordillera. Fortalecer el sistema cooperativo para nosotros es muy importante, porque las cooperativas tienen mucho que ver con la identidad rionegrina y con nuestra historia”.



Asimismo, el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi, ponderó la envergadura del convenio y la mejora concreta en la calidad del servicio: “Esto nos va a permitir dar un paso de crecimiento significativo y la provisión que vamos a realizar será en beneficio de la gente, con un diferencial importante: envasamos gas propano en vez de gas butano”.

Contardi también destacó que Coopetel es “la cooperativa de servicios con el área geográfica más grande de la Argentina” y subrayó que el programa “es hoy un diferencial que tiene Río Negro en relación con las demás provincias patagónicas”.



El convenio alcanza a Bariloche, Dina Huapi y otras localidades de la Zona Andina, entre ellas El Bolsón, Villa Mascardi, El Manso, El Foyel, Ñorquinco y Río Chico.





Más de 8.200 familias beneficiadas en toda la provincia

El despliegue territorial del programa cubre las tres zonas de la provincia. De las 8.217 familias beneficiarias, 5.009 pertenecen a la Zona Andina, el 61% del total; 2.864 a la Región Sur, el 35%; y 344 a la Zona Atlántica, el 4%.

En términos de garrafas, la distribución proyectada es de 45.138 unidades para la Zona Andina, 18.388 para la Región Sur y 3.172 para la Zona Atlántica. Solo en Bariloche, el programa tendrá presencia en 82 barrios, con 43 puntos de entrega distribuidos estratégicamente para facilitar el acceso de las familias inscriptas y garantizar el ordenamiento del operativo territorial.

Un sistema digital que mejora la comunicación y la trazabilidad

El operativo incorpora un sistema digital de comunicación permanente con las familias beneficiarias. Quienes forman parte del padrón de Energía en tu Hogar recibirán primero un aviso de inclusión y, en los días previos al inicio del cronograma, un código QR para retirar la carga correspondiente en el punto de entrega asignado.

Esta metodología permite ordenar el flujo de entregas, mejorar la trazabilidad del operativo y asegurar que la asistencia llegue efectivamente a cada familia registrada, evitando concentraciones y optimizando la logística en cada barrio.





La jornada contó además con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo; el intendente de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia; y el presidente del Concejo Deliberante de Bariloche, Gerardo Del Río.