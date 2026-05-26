Robaban verduras en una chacra, fueron demorados y la Policía advierte por pérdidas importantes en la zona rural



Dos hechos policiales registrados en los últimos días en El Bolsón volvieron a poner en agenda tanto los delitos contra productores rurales como las intervenciones vinculadas a casos de violencia de género. Así lo confirmó el subcomisario Víctor Escobar, quien brindó detalles sobre distintos procedimientos realizados por personal policial, además de los operativos de control desplegados durante el fin de semana largo. Dos hechos policiales registrados en los últimos días en El Bolsón volvieron a poner en agenda tanto los delitos contra productores rurales como las intervenciones vinculadas a casos de violencia de género. Así lo confirmó el subcomisario Víctor Escobar, quien brindó detalles sobre distintos procedimientos realizados por personal policial, además de los operativos de control desplegados durante el fin de semana largo.





Uno de los casos que llamó la atención ocurrió el lunes alrededor de las 18 horas, cuando el operador del sistema de emergencias 911 detectó a través de las cámaras de seguridad a tres personas ingresando a una chacra ubicada en el sector de Camino a Los Nogales, donde comenzaron a sustraer hortalizas.

Ante la alerta, un móvil policial fue despachado de inmediato y al arribar al lugar encontró a tres hombres, dos de 30 años y uno de 21, todos con domicilio en el barrio Esperanza, quienes tenían en su poder distintas verduras sustraídas del establecimiento.





Si bien se trata de un hecho que puede despertar distintas miradas por tratarse del robo de alimentos, desde la Policía remarcaron que este tipo de episodios se repiten de manera constante y provocan serios perjuicios económicos a los productores de la zona.





Escobar explicó que existen reiteradas denuncias por delitos cometidos en el sector de chacras, donde no solo se registran robos de hortalizas, sino también sustracción de herramientas, frutillas y otros elementos vinculados a la producción.





Según indicó el jefe policial, estas maniobras conocidas como “robo hormiga” terminan generando pérdidas millonarias cuando se contabiliza el daño acumulado. Incluso citó como ejemplo un caso ocurrido en El Maitén, donde la sustracción de plantines de frutilla ocasionó importantes perjuicios económicos.





Los tres involucrados quedaron demorados a disposición de la Fiscalía de turno, que evaluaba la formulación de cargos correspondientes.

En otro procedimiento, ocurrido el jueves cerca de las 15 horas, personal policial intervino tras un llamado al 911 realizado por mujeres que alertaban sobre la presencia de un hombre en una vivienda ubicada sobre calle Blanca Sepedia, en barrio Esperanza.





De acuerdo con la denuncia, se trataba de la expareja de una de las mujeres presentes, quien tenía una prohibición de acercamiento vigente en el marco de una causa por violencia de género.





Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a un hombre de 45 años con domicilio en el barrio Olaeta de San Carlos de Bariloche. Al consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se constató que además tenía un pedido de captura vigente emitido el 14 de noviembre de 2025 por la Fiscalía N° 5 de Bariloche por el delito de amenazas.





El hombre fue demorado y puesto a disposición judicial. No se registraron hechos de violencia durante el procedimiento ni agresiones hacia su expareja. Posteriormente recuperó la libertad y regresó a Bariloche.





Por otra parte, Escobar confirmó que durante el fin de semana largo se llevaron adelante operativos preventivos y controles aleatorios en distintos puntos estratégicos de El Bolsón y en jurisdicciones de destacamentos como Villegas, Mallín Ahogado, El Foyel y otros sectores.





Además, en conjunto con la Brigada de Investigaciones, se realizaron controles en hoteles y hostels de la localidad con el objetivo de identificar personas alojadas, especialmente en el marco de la búsqueda de una mujer desaparecida desde hace varias semanas en San Carlos de Bariloche.





En ese contexto, también se aprovechó el despliegue preventivo para distribuir panfletos con información vinculada a la búsqueda, buscando ampliar la difusión del caso entre residentes y visitantes.